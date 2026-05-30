Гортензии способны превратить любой сад в настоящий цветущий оаз. Их пышные соцветия радуют глаз от весны до осени. Кусты этих цветов не прихотливы, но даже они могут быстро потерять свою красоту из-за одной распространенной ошибки.

Где именно стоит сажать гортензии, чтобы кусты обильно цвели и не увядали в жару, сообщили садоводы портала Zielona Interia.

Гортензии цветут с мая до сентября. Одно из их преимуществ — неприхотливость к уходу. Однако выбор наилучшего места для посадки является решающим.

Посадку гортензии следует провести весной — в период с марта по май. Это дает кустам достаточно времени для укоренения до наступления первых заморозков. Также сажать кусты можно и осенью — в сентябре или октябре. Однако в этом случае важно помнить, что такие саженцы следует оградить от морозов.

Где посадить гортензию

Лучше всего найти место для гортензий в полтени и защитить их от прямых солнечных лучей. Следует сажать кусты на участке с доступом к мягкому утру и легкой тени днем. Такие условия будут защищать листья и соцветия от солнца и чрезмерное пересыхание почвы.

Также место посадки должно быть защищено от порывов ветра. Идеально — под раскидистым деревом.

Важна и почва, на которой будут расти гортензии. Он не должен быть переувлажненным. Хорошая идея — обработка земли навозом или компостом, что улучшит ее структуру и обогатит ценными питательными веществами. Растение лучше растет в плодородной, хорошо дренированной почве с pH от кислого до слабокислого, от 4,5 до 6,0.

