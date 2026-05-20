Гортензии будут цвести роскошно все лето — чем обязательно подкормить кусты
Большие яркие цветы гортензий украшают двор все лето, но только при правильном уходе и своевременной подкормке.
Гортензии — украшение любого сада. Цветы любят хорошо дренированную и кислую почву. Лучше всего растут на солнечных и частично затененных участках. Растение следует обильно поливать и замульчировать хвойной корой, подкисляющей почву и защищающей от потери влаги. Летом решающее значение для обильного цветения имеет подкормка, которую следует делать каждые 2-3 недели.
Как ухаживать за гортензиями, чтобы они обильно цвели все лето, сообщает ресурс kobieta.interia.pl .
Май — лучшее время для удобрения гортензий. Кусты активно готовятся к цветению. Идеально подойдет домашнее удобрение, ведь со средствами из магазина есть вероятность чрезмерного удобрения, а растение очень не любит.
Как приготовить удобрение
Для приготовления натурального удобрения можно объединить биогумус с овсянкой. Этот продукт содержит высокое содержание микроэлементов — азота, фосфора и калия, а также ферментов, улучшающих структуру почвы и укрепляющих иммунитет растений.
Садоводы объясняют, что преимуществом этого натурального удобрения является постепенное высвобождение. Это обеспечивает постоянное питание ваших гортензий и стимулирование их к цветению.
Приготовление удобрений
Измельчите две столовые ложки овсяных хлопьев и залейте стаканом воды. Дайте настояться несколько часов, чтобы они размягчились. Затем добавьте три столовых ложки компоста и тщательно перемешайте.
Вылейте это удобрение непосредственно под гортензию и повторяйте каждые 2-3 недели.
