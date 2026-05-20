Детские выплаты в Украине будут начислять по-новому: как изменится система

В Украине теперь будет действовать единый специальный счет «Дія.Картка» для зачисления всех видов «детских» государственных выплат. Нововведение касается средств, выделяемых гражданам в рамках государственных программ «Пакунок малюка», «єЯсла», «Пакунок школяра», а также пособия по уходу за ребенком до достижения им однолетнего возраста.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Как получить детские выплаты через «Дію.Картка»

В Пенсионном фонде отмечают, что способ зачисления средств будет зависеть от формы подачи документов получателем:

Подача заявления через портал «Дія»: деньги поступают на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Картка», открытое в одном из уполномоченных банков.

Подача заявления в бумажной форме: деньги поступают либо на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Картка», открытое в уполномоченном банке, либо на другой специальный счет, открытое в любом уполномоченном банке.

Гражданам, открывшим счета со специальным режимом использования раньше, переоформлять документы не нужно — такие счета остаются действительными и будут работать в дальнейшем.

Все ранее открытые счета со специальным режимом использования продолжают действовать в полном объеме — переоформлять их не нужно. Если у человека открыто несколько специальных счетов, выплата будет поступать на тот, который был открыт последним», — отметили в ПФУ.

В ПФУ подчеркнули, что теперь для получателей помощи «больше не существует никаких ограничений по срокам использования начисленных денег».

Вместе с тем, Кабинет Министров Украины унифицировал специальные коды категорий деятельности субъектов хозяйствования (так называемые спецкоды), по которым гражданам разрешено рассчитываться полученными средствами государственной помощи.

