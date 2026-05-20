Таропрогноз на 21 мая 2026: кому откроются новые возможности, а кому следует быть осторожными

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

21 мая станет днем, когда многие ситуации будут требовать честности и ясности. Карты Таро указывают: сегодня не стоит торопиться с выводами или действовать только на эмоциях. Некоторые события могут иметь скрытый смысл, который станет ясен лишь впоследствии.

Для многих знаков этот день станет моментом переоценки. Кто-то получит шанс исправить ошибку, а кто-то поймет, что пора двигаться дальше.

Таропрогноз на 21 мая 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Четверка Жезлов

Овнам день приносит стабильность и хорошие новости. Возможны приятные события, связанные с домом, близкими или важными встречами.

Реклама

Телец — Рыцарь Кубков

Тельцам день приносит романтический настрой, приятные эмоции и неожиданные проявления внимания.

Близнецы — Пятерка Мечев

Близнецам следует избегать конфликтов и споров. Не любая борьба стоит ваших сил.

Рак — Верховная Жрица

Ракам следует доверять интуиции. Сегодня внутренний голос будет точнее чужих советов.

Лев — Тройка Жезлов

Львам день приносит перспективы и возможность увидеть результаты своих усилий. Впереди открываются новые горизонты.

Реклама

Дева — Отшельник

Девам стоит замедлиться и побыть наедине с собой. День подходит для анализа и внутренних выводов.

Весы — Шестерка Пентаклей

Весам день приносит баланс и поддержку. Возможна помощь или приятный жест от других людей.

Скорпион — Девятка Жезлов

Скорпионам придется проявить выносливость. Вы уже близки к результату, но пока не пора опускать руки.

Стрелец — Колесница

Стрельцам день приносит движение и прорыв по делам. Важно не потерять контроль из-за спешки.

Реклама

Козерог — Король Кубков

Козорогам следует контролировать эмоции и не поддаваться настроениям. Спокойствие поможет принять правильное решение.

Водолей — Туз Мечей

Водолей день приносит ясность и важные осознания. Вы можете вдруг увидеть ситуацию совсем по-другому.

Рыбы — Четверка Кубков

Рыбам следует не зацикливаться на разочарованиях. Рядом есть возможность, которую вы пока не замечаете.

Кому повезет 21 мая

Овны, Львы и Стрельцы могут получить хорошие новости, новые перспективы и положительные изменения.

Реклама

Кому следует быть осторожными

Близнецам, Девам и Рыбам следует избегать эмоционального истощения и поспешных выводов.

Общий прогноз на день

21 мая 2026 года – это день внутренней ясности и важных подсказок. Карты Таро показывают, что именно сейчас многие знаки зодиака могут понять, в каком направлении им двигаться дальше.

Не стоит бояться пауз или переосмысления – иногда именно они помогают найти верный путь.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров