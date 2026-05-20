Трамп предположил, что может возглавить правительство другой страны

Американский президент похвастался своей высокой популярностью среди израильтян.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о своей огромной популярности в Израиле и в шутку предположил, что мог бы возглавить правительство этой страны после завершения своей президентской каденции.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Fox News.

Комментируя свой телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, Трамп отметил, что его недооценивают в стране как главу правительства военного времени.

При этом американский президент похвастался, что его популярность среди израильтян очень высока. Об этом якобы свидетельствуют результаты опроса, которые Трамп получил.

«Моя поддержка в Израиле составляет 99%, поэтому, возможно, когда я закончу [быть президентом США], выдвину свою кандидатуру на пост премьер-министра Израиля», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп продолжает примерять на себя различные образы, создавая картинки с помощью искусственного интеллекта. На этот раз ИИ нарисовал его как одну из самых известных фигур киномира — британского супершпиона Джеймса Бонда.

