Коллапс в России может повлечь миграционный шок для Украины: демографиня предупредила о рисках

Граница / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В случае внутреннего коллапса в РФ Украина может предстать перед проблемой масштабной миграционной волны на своей границе, которую будут составлять женщины и дети.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птицы Элла Либанова.

По данным Либановой, до полномасштабной войны больше иностранцев приезжало в Украину из Турции, Индии, после которых по количеству шли граждане России и Беларуси. Теперь она сомневается, что этот тренд повторится.

«Сейчас, думаю, так не будет», — отметила она.

Почему мигранты из РФ будут выбирать украинскую границу

Эксперт отдельно проанализировала вероятность миграции с территории России и Беларуси в случае возникновения там внутреннего кризиса. На вопрос журналиста о том, не попытаются ли граждане РФ выехать в Польшу через белорусскую территорию, Либанова ответила, что они отправятся именно в Украину.

«Во-первых, он больше, во-вторых, как ни крути, им проще — они так думают, что им проще сюда приехать», — пояснила демограф.

Она добавила, что пока неизвестно, готова ли Украина принимать таких мигрантов и как именно будут реагировать государственные органы. Четкого плана действий директор института не назвала.

«С Белоруссией не знаю, из России… хотя все может быть. И что мы будем делать, если на границе станут женщины с детьми? — констатировала Элла Либанова.

Угроза нападения из Беларуси — последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

Позже стало известно, что РФ рассматривает сценарий нового наступления на Украину, на этот раз — с территории Брянской области и со стороны Беларуси.

К тому же на прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

