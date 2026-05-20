Колапс у РФ може спричинити міграційний шок для України: демографиня попередила про ризики

Кордон / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У разі внутрішнього колапсу в РФ Україна може постати перед проблемою масштабної міграційної хвилі на своєму кордоні, яку становитимуть, зокрема, жінки та діти.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова.

За її даними, до повномасштабної війни найбільше іноземців приїжджало до України з Туреччини, Індії, після яких за кількістю йшли громадяни Росії та Білорусі. Тепер вона сумнівається, що цей тренд повториться.

«Зараз, думаю, так не буде», — зазначила вона.

Чому мігранти з РФ обиратимуть український кордон

Експертка окремо проаналізувала ймовірність міграції з території Росії та Білорусі в разі виникнення там внутрішньої кризи. На запитання журналіста про те, чи не спробують громадяни РФ виїхати до Польщі через білоруську територію, вона відповіла, що вони попрямують саме до України.

«По-перше, він більший, по-друге, як не крути, їм простіше — вони так думають, що їм простіше сюди приїхати», — пояснила Лібанова.

Вона додала, що наразі невідомо, чи готова Україна приймати таких мігрантів та як саме реагуватимуть державні органи. Чіткого плану дій директорка інституту не назвала.

«З Білоруссю не знаю, з Росії… хоча все може бути. І що ми робитимемо, якщо на кордоні стануть жінки з дітьми?» — констатувала демографиня.

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Згдом стало відомо, що РФ розглядає сценарій нового наступу на Україну, цього разу — з території Брянської області та з боку Білорусі.

До того ж минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

