Колапс у РФ може спричинити міграційний шок для України: демографиня попередила про ризики
До українського кордону може рушити хвиля мігрантів у разі внутрішньої кризи в РФ.
У разі внутрішнього колапсу в РФ Україна може постати перед проблемою масштабної міграційної хвилі на своєму кордоні, яку становитимуть, зокрема, жінки та діти.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова.
За її даними, до повномасштабної війни найбільше іноземців приїжджало до України з Туреччини, Індії, після яких за кількістю йшли громадяни Росії та Білорусі. Тепер вона сумнівається, що цей тренд повториться.
«Зараз, думаю, так не буде», — зазначила вона.
Чому мігранти з РФ обиратимуть український кордон
Експертка окремо проаналізувала ймовірність міграції з території Росії та Білорусі в разі виникнення там внутрішньої кризи. На запитання журналіста про те, чи не спробують громадяни РФ виїхати до Польщі через білоруську територію, вона відповіла, що вони попрямують саме до України.
«По-перше, він більший, по-друге, як не крути, їм простіше — вони так думають, що їм простіше сюди приїхати», — пояснила Лібанова.
Вона додала, що наразі невідомо, чи готова Україна приймати таких мігрантів та як саме реагуватимуть державні органи. Чіткого плану дій директорка інституту не назвала.
«З Білоруссю не знаю, з Росії… хоча все може бути. І що ми робитимемо, якщо на кордоні стануть жінки з дітьми?» — констатувала демографиня.
Загроза нападу з Білорусі — останні новини
Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.
Згдом стало відомо, що РФ розглядає сценарій нового наступу на Україну, цього разу — з території Брянської області та з боку Білорусі.
До того ж минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.