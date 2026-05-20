НАТО в паніці: The Economist розкрив таємний план Європи на випадок війни без США

Країни НАТО готуються до ймовірного виходу США з Альянсу

На початку травня 4000 американських військових бронетанкової бригади «Black Jack» у Техасі готувалися до передислокації в Польщу, щоб посилити захист НАТО від російської загрози. Проте менш ніж за два тижні Вашингтон надіслав протилежний сигнал: розгортання було скасовано.

Про те, чому такі дії президента США Дональда Трампа викликали справжню паніку серед європейських союзників та змусили їх готувати таємні плани оборони, пише The Economist.

Страх перед блокуванням НАТО

Скасування перекидання військ до Польщі стало вже другим скороченням військової присутності США в Європі за останній місяць — раніше адміністрація Трампа заявила про виведення 5000 військових з Німеччини. Як зазначає видання, швидке скорочення контингенту зруйнувало сподівання європейців на те, що вони матимуть час наростити власні сили та замінити критично важливі американські засоби розвідки й спостереження.

Проте найбільший страх полягає в іншому. Деякі члени НАТО побоюються, що Америка за часів Трампа може не лише залишитися осторонь у разі війни з Росією, але й активно блокувати відповідь інших країн-членів.

Через це деякі європейські збройні сили розробляють секретні плани ведення бойових дій не лише без допомоги США, але й без значної частини командної інфраструктури НАТО. За словами інсайдерів, генеральний секретар НАТО Марк Рютте буквально заборонив обговорювати це публічно, адже вважає, що це «може підлити масла у вогонь», проте за зачиненими дверима європейські столиці активно шукають альтернативу.

Як працюватиме «План Б»

Більшість військових коаліцій нагадують репетицію шкільного ансамблю, де кожен грає як уміє. НАТО ж, навпаки, було створено як симфонічний оркестр, яким керує єдиний диригент — американський генерал (SACEUR). Без лідерства США, як попереджають експерти, цей механізм стримування ризикує розпастися.

Тому європейський «План Б» вимагає створення нової військової структури. Очікується, що її ядром, принаймні в Північній Європі, стане коаліція з країн Балтії, Північної Європи та Польщі — держав, які об’єднані спільними цінностями та безпосереднім страхом перед російською агресією. За оцінками аналітиків, у разі конфлікту близько третини членів НАТО вступлять у бій у перший же день, не чекаючи тривалих політичних дискусій.

Британська альтернатива та «синдром Даунтонського абатства»

Однією з найреальніших альтернатив командній структурі НАТО на сьогодні є Об’єднаний експедиційний корпус (JEF) під проводом Великої Британії, до якого входять десять країн (переважно скандинавські та балтійські).

Головна перевага JEF полягає в тому, що цей союз здатний реагувати на загрози без обов’язкового консенсусу, що дозволяє обійти слабке місце НАТО (де будь-який член може заблокувати застосування статті 5). JEF вже має власну штаб-квартиру, розвідувальні можливості та захищені мережі зв’язку, незалежні від американської інфраструктури, а участь Лондона забезпечує певний рівень ядерного стримування.

Однак ця альтернатива має і слабкі місця: до JEF не входять такі великі гравці як Франція, Німеччина та Польща. Крім того, серед союзників є серйозні побоювання щодо військової готовності самої Великої Британії через багаторічне недофінансування армії та флоту.

«Англія — улюблений дядечко для всіх. Але вона страждає на синдром Даунтонського абатства. Вона підтримує гарний фасад і робить вигляд, що все гаразд, але насправді не має на це грошей», — цитує видання одного з європейських посадовців.

Ситуацію могло б врятувати залучення до JEF Німеччини, яка зараз стрімко збільшує свій оборонний бюджет. У будь-якому разі, Європа змушена шукати власні рамки спільної оборони, адже, як резюмує видання, «стримування, яке базується на союзнику, що може не з’явитися на полі бою, взагалі не є стримуванням».

