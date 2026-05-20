Колишнього президента Куби звинуватили у вбивствах

Рауль Кастро / © Associated Press

Реклама

Міністерство юстиції США у середу, 20 травня, висунуло звинувачення колишньому президенту Куби 94-річному Раулю Кастро у зв’язку зі збиттям у 1996 році цивільних авіалайнерів, на борту яких перебували критики комуністичної держави.

Про це повідомило агентство Reuters.

Обвинувальний акт відносно Кастро та ще п’ятьох осіб стосується змови з метою вбивства громадян США. Йдеться про чотири вбивства та два знищення літаків.

Реклама

Звинувачення з’явилося на тлі прагнення президента США Дональда Трампа до зміни режиму на Кубі, де комуністи перебувають при владі від часів революції 1959 року, яку очолював Фідель Кастро.

Рауль Кастро змінив свого брата Фіделя на посаді президента Куби у 2008 році після того, як той захворів. Він керував історичним зближенням зі Сполученими Штатами у 2015 році за часів Барака Обами, яке Трамп пізніше скасував.

Перш ніж обійняти посаду президента, Рауль Кастро був міністром оборони Куби. Він очолював країну до 2018 року та, попри похилий вік, досі залишається впливовою фігурою в кубинській політиці.

Як повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш, звинувачення Рауля Кастро стосуються інциденту 1996 року, коли військові збили літаки, які належали групі кубинських емігрантів.

Реклама

У своїй заяві, зробленій раніше в середу, Трамп назвав Кубу «державою-ізгоєм, яка приховує ворожих іноземних військових» та описав дії своєї адміністрації щодо цього карибського острова як частину ширших зусиль щодо розширення впливу США у Західній півкулі.

«Від берегів Гавани до берегів Панамського каналу ми виженемо сили беззаконня, злочинності та іноземного вторгнення», — заявив він.

94-річний Рауль Кастро востаннє з’являвся на публіці на Кубі на початку цього місяця, навряд, чи відтоді він покинув острів, але навряд, чи кубинський уряд дозволить його екстрадицію.

Нагадаємо, чинний президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що можливе військове втручання США може призвести до «кривавої бійні» та серйозних наслідків для всього регіону.

Реклама

Новини партнерів