Світ
8
Президент Куби пригрозив США “кривавою бійнею”: що сталося

Лідер Куби Мігель Діас-Канель заявив, що можливе військове втручання США може призвести до “кривавої бійні” та серйозних наслідків для всього регіону.

Куба / © Associated Press

Президент Куби Мігель Діас-Канель різко відреагував на повідомлення про можливе загострення між Гаваною та Вашингтоном.

Про це пише CNN

За його словами, будь-яка військова операція США проти Куби обернеться “кривавою бійнею” та поставить під загрозу мир у Латинській Америці.

Заява пролунала після публікацій американських медіа про нібито придбання Кубою сотень безпілотників і можливі плани атакувати американські об’єкти, зокрема базу в Гуантанамо. Кубинська влада назвала ці повідомлення “вигадками”, які можуть використовуватися як привід для втручання.

Напруження між країнами посилилося також через повідомлення про можливе висунення США звинувачень експрезиденту Куби Raúl Castro у справі про збиття літаків гуманітарної організації 1996 року.

Кубинські чиновники наголошують, що країна має право на самооборону відповідно до міжнародного права. Тим часом у США дедалі частіше лунають заяви про необхідність жорсткішої політики щодо Гавани.

Нагадаємо, останнім часом США суттєво наростили інтенсивність розвідувальних місій поблизу берегів Куби, здійснивши десятки польотів авіації та безпілотників протягом останнього часу.

