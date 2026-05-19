Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти
На вихідних розпочалося підвищеної геомагнітної активності.
У вівторок, 19 травня, очікується сильна магнітна буря. Вона досягнула К-індексу 5,3 — червоного рівня.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Вплив високошвидкісного потоку корональної діри призвів до підвищеної геомагнітної активності яка досягла рівня G1. Вплив і швидкість сонячного вітру поступово зменшуватимуться. Втім, можливі подальші активні періоди, перш ніж вона досягне фонового рівня.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.