РФ вдарила по житловому кварталу великого обласного центру: під завалами будинку шукають людину, є постраждалі

Російські війська вночі та на світанку атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинився Новобаварський район міста.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, внаслідок двох ворожих ударів постраждали троє людей. У різному ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.

На світанку росіяни завдали ще одного удару по Новобаварському району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати людина.

На місці працюють усі екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

Синєгубов уточнив, що внаслідок атаки БпЛА постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення склом, а жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу.

Атака на Харків — наслідки

Днями мер Ігор Терехов повідомив, близько 07:00 що у Шевченківському районі дрон вдарив у центральній частині міста. «Приліт» стався просто у дорогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджено три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина.

У Київському районі сталося падіння уламків дрона на дитячій майданчик. Окрім того, близько 09:00 сталося влучання «Молнії» у гаражний кооператив.

«Троє постраждалих внаслідок удару по Київському району», — додав Терехов.

Окрім того. зафіксовано падіння уламків ворожого дрону в Основ’янському районі. Минулося без постраждалих.

