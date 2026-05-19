Коштує копійки, а користі на мільйон: експерти назвали овоч, який здатний врятувати серце від хвороб

Збереження здоров’я серця в умовах постійного стресу, коли доводиться щодня балансувати між роботою та сімейними справами, стає справжнім викликом для багатьох людей. Проте підтримати головний орган нашого організму та забезпечити гарне самопочуття на довгі роки можна без значних фінансових витрат.

Експерти Британського інституту досліджень серця назвали звичайний буряк одним із найефективніших і водночас доступних суперфудів, який здатний надійно захистити серцево-судинну систему. Про це пише Daily Express.

Буряки багаті на необхідні вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, багато з яких мають лікувальні властивості та корисні для здоров’я.

Дослідники зазначають, що буряк дедалі частіше потрапляє в рейтинги найпопулярніших продуктів завдяки своїй здатності покращувати спортивні результати. Зокрема, науковці активно вивчають, як саме високий вміст нітратів у цьому овочі та його соку впливає на витривалість під час фізичних навантажень.

Попри те, що остаточних висновків поки немає, адже одні експерименти фіксують помітний приплив сил та ефективність тренувань, а інші не показують жодних змін, цей доступний суперфуд залишається в центрі уваги спортивних дієтологів.

Крім того, фахівці Британського фонду серця стверджують, що навіть одна склянка бурякового соку на день здатна суттєво знизити рівень запалення в кровоносних судинах. Це особливо важливо для пацієнтів з ішемічною хворобою серця, у яких такі запальні процеси зазвичай загострені.

Тому експерти радять усім, хто прагне оздоровити свій раціон, починати саме з буряка, адже це найпростіший і максимально дієвий крок до правильного харчування.

