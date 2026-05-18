Не викидайте це у смітник: весняна "вітамінна бомба", яка допоможе схуднути

Польська дієтологиня Олександра Курень назвала весняно-літній овоч, який є дуже корисним для організму та допоможе схуднути. Це — стебла червоного буряка, яке часто викидають у смітник.

Про це пише Pyszności.

У чому користь листя буряка: пояснення дієтологині

Олександра Курень, дієтологиня та експертка Центру Respo, перелічує низку переваг споживання листя буряка навесні.

Ботвінка, тобто молоді коріння та листя червоного буряка, — це продукт, який однозначно варто включити до весняного раціону. А все це завдяки її поживній цінності та високому вмісту мінеральних речовин (кальцію, заліза, калію, міді, магнію), клітковини, а також вітаміну С, вітаміну Е, бета-каротину та біоактивних каротиноїдів: лютеїну та зеаксантину.

Ці компоненти — справжня основа здоров’я. Кальцій і магній підтримують стан кісток і зубів, а залізо з міддю стежать за правильним процесом кровотворення. У свою чергу, сильні антиоксиданти, такі як лютеїн і зеаксантин, є ключовими для захисту зору від шкідливого впливу УФ-променів та вільних радикалів.

Природна підтримка в регуляції тиску

Експертка підкреслює, що регулярне вживання ботвінки може мати позитивний вплив на нашу кровоносну систему.

«Крім того, тут міститься велика кількість поліфенолів, що мають протизапальну та антиоксидантну дію. Більше того, листя буряка є джерелом азотних сполук, які в організмі перетворюються на оксид азоту; отже, вживання листя буряка може сприяти зниженню артеріального тиску», — підкреслює Олександра Курень.

Порція листя буряка замість дорогих добавок

Виявляється, що невелика порція листя буряка може покрити значну частину потреби у вітамінах та мінералах. Як каже експертка: «Вже 100 г ботвини дозволяють задовольнити добову потребу у вітаміні С приблизно на 30–40%, у вітаміні А — на 30–45%, у вітаміні Е — на 15–20%, у калії — на 20%, а у кальції — на 10%».

Така висока поживна цінність робить це листя одним із найцінніших листових овочів, які ми можемо споживати навесні. Це простий спосіб заповнити дефіцит поживних речовин після зими, не вдаючись до аптечних добавок.

Як сдхуднути до літа: поради дієтологині

Однак це ще не всі хороші новини, особливо для тих, хто з настанням весни хоче подбати про свою фігуру.

«Крім того, це продукт з дуже низькою калорійністю: близько 25 ккал на 100 г. Тому він добре підійде для дієт, спрямованих на схуднення. Окрім низької калорійності, він також містить клітковину, яка покращує відчуття ситості після їжі», — додає Олександра Курень.

Завдяки поєднанню низької калорійності та високого вмісту клітковини листя буряка допомагає контролювати апетит і покращує роботу кишечника. Тож варто повною мірою скористатися сезоном цього овочу — чи то у борщі, чи як додаток до салатів або смузі.

