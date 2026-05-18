У сукні з торочкою та вишитими квітами: неймовірна Кейт Бланшетт на кінофестивалі у Франції
Акторка вийшла на червону доріжку під час Міжнародного кінофестивалю на Лазуровому узбережжі.
На цьогорічному Каннському кінофестивалі акторка Кейт Бланшетт з’явилася у сукні від Модного дому Givenchy, розробленій дизайнеркою Сарою Бертон, яка 2011 року також створила легендарну весільну сукню принцеси Кейт.
Сукня Бланшетт вперше була представлена брендом на показі Givenchy осінь-зима 2026. Це була приголомшлива річ, адже квіти на ній були вишиті гладдю з використанням величезної кількості відтінків ниток, що створювало гіперреалістичні зображення.
У сукні була висока горловина з драпуванням, гола спина і у деяких місцях вбрання також прикрашали прозорі вставки. Також оригінальним акцентом сукні стала кольорова торочка з тонких ниток на подолі.
Кейт доповнила образ чорними рукавичками, що мали об’ємні елементи і також були прикрашені торочкою, як і на сукні.
До речі, квіткові мотиви на сукні акторки натхнені роботою художника Олана Вентури.
Також Кейт ще раз вийшла на червону доріжку, але у сукні лаконічнішого дизайну, адже вона була чорною і класичною.
Вбрання було від бренду Louis Vuitton і натхнене сукнею з колекції осінь-зима 2026, однак для акторки її зробили з оксамиту, а комір з мережива.