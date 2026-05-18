ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

У сукні з торочкою та вишитими квітами: неймовірна Кейт Бланшетт на кінофестивалі у Франції

Акторка вийшла на червону доріжку під час Міжнародного кінофестивалю на Лазуровому узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

На цьогорічному Каннському кінофестивалі акторка Кейт Бланшетт з’явилася у сукні від Модного дому Givenchy, розробленій дизайнеркою Сарою Бертон, яка 2011 року також створила легендарну весільну сукню принцеси Кейт.

Сукня Бланшетт вперше була представлена брендом на показі Givenchy осінь-зима 2026. Це була приголомшлива річ, адже квіти на ній були вишиті гладдю з використанням величезної кількості відтінків ниток, що створювало гіперреалістичні зображення.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

У сукні була висока горловина з драпуванням, гола спина і у деяких місцях вбрання також прикрашали прозорі вставки. Також оригінальним акцентом сукні стала кольорова торочка з тонких ниток на подолі.

Кейт доповнила образ чорними рукавичками, що мали об’ємні елементи і також були прикрашені торочкою, як і на сукні.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

До речі, квіткові мотиви на сукні акторки натхнені роботою художника Олана Вентури.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Також Кейт ще раз вийшла на червону доріжку, але у сукні лаконічнішого дизайну, адже вона була чорною і класичною.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Вбрання було від бренду Louis Vuitton і натхнене сукнею з колекції осінь-зима 2026, однак для акторки її зробили з оксамиту, а комір з мережива.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie