- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
Мальдера оголосив склад збірної України на товариські матчі з Польщею та Данією
Поєдинки відбудуться 31 травня та 7 червня.
Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив заявку національної команди на товариські матчі з Польщею та Данією.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Склад збірної України
Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Руслан Нещерет («Динамо» Київ).
Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен», Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Едуард Сарапій («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Олександр Романчук («Університатя» Крайова, Румунія).
Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – «Полісся» Житомир), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва - «Динамо» Київ), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).
Нападники: Роман Яремчук («Ліон», Франція), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Артем Довбик («Рома», Італія).
31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.