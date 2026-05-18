"Надзвичайно щасливий бути тут": Мальдера дав першу пресконференцію на чолі збірної України

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера дав першу пресконференцію на чолі національної команди.

"Я надзвичайно щасливий бути тут. І надзвичайно щасливий взяти на себе ту велику відповідальність. Це вперше для мене, коли я став головним тренером команди. Я відчуваю надзвичайні емоції та надзвичайну відповідальність, що сповнюють мене. У мене були інші варіанти, проте коли я отримав саме цю пропозицію, то в мене не було жодних сумнівів і я надзвичайно вдячний за це.

Звичайно, ми розуміємо, що у футболі дуже багато в плані перемоги залежить від різних факторів. У нас є амбіції, і ми як команда ставимо за мету створити такий футбол, який був би про позитив, більшу залученість, де ми могли б зробити щось таке, що було б об'єктом певної взаємодії з нашим вболівальником. Ми хочемо, аби збірна України була збірною сміливих людей. Зараз це важливо, важливіше, ніж в інші часи. Звісно, ми розуміємо, що збірна є відображенням духу народу.

Я не можу собі дозволити судити про роботу минулих тренерів, що були до мене. Але ми розуміємо, що кваліфікація на світовому рівні — завдання доволі складне. Ми говорили про Італію, яка багато вкладає у футбол, і ми розуміємо, що це складно. Чого я б хотів досягти — це розвиток змагального духу.

Ми всі добре розуміємо, що український футбол через об'єктивні фактори переживає дуже складні часи. Багато українських гравців виступають за іноземні команди. Але ми хочемо досягти духу змагань, коли в межах змагань футболісти б могли віддати якомога більше та докласти якомога більше зусиль", — сказав Мальдера.

Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.

Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

Мальдера вже оголосив склад збірної України на матчі з Польщею та Данією.

