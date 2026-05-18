Мальдера дав перший коментар після призначення головним тренером збірної України
Андреа Мальдера поділився першими емоціями після того, як очолив "синьо-жовтих".
Італійський фахівець Андреа Мальдера прокоментував своє призначення на посаду головного тренера збірної України.
"Добрий день. Я дуже радий бути тут. Для мене честь очолити збірну. Я зроблю все для України. Слава Україні", — сказав Мальдера у відеозверненні.
Контракт 55-річного італійця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.
Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Біля керма "синьо-жовтих" він замінив Сергія Реброва.
Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.
Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Далі він працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".
Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.
Нагадаємо, 22 квітня Ребров залишив збірну України, яку очолював від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.