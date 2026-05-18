Мальдера дал первый комментарий после назначения главным тренером сборной Украины

Андреа Мальдера / © УАФ

Итальянский специалист Андреа Мальдера прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Украины.

"Добрый день. Я очень рад быть здесь. Для меня честь возглавить сборную. Я сделаю все для Украины. Слава Украине", — сказал Мальдера в видеообращении.

Контракт 55-летнего итальянца со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. У руля "сине-желтых" он заменил Сергея Реброва.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

После ухода Шевченко из сборной Украины итальянец тоже покинул свой пост. Далее он работал ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Ранее стали известны соперники сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а затем 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

Напомним, 22 апреля Ребров покинул сборную Украины, которую возглавлял с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

