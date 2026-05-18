Сборная Украины по футболу официально получила нового главного тренера

Александр Зинченко и Андреа Мальдера / instagram.com/malderaandrea

Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Им стал 55-летний итальянский специалист Андреа Мальдера.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации", — отмечает УАФ.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. У руля "сине-желтых" он заменил Сергея Реброва.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

После ухода Шевченко из сборной Украины итальянец тоже покинул свой пост. Далее он работал ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Интересно, что в 2019 году Мальдера набил тату с гербом и флагом Украины.

Татуировка Андреа Мальдеры с гербом и флагом Украины / instagram.com/malderaandrea

Ранее стали известны соперники сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а затем 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

Напомним, 22 апреля Ребров покинул сборную Украины, которую возглавлял с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

