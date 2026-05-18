Мальдера объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи с Польшей и Данией

Андреа Мальдера / © УАФ

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Польшей и Данией.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В список вошли 26 футболистов, среди которых два новичка — Александр Романчук и Геннадий Синчук. Также в сборную возвращается Андрей Ярмоленко.

Состав сборной Украины на матчи с Польшей и Данией

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Эдуард Сарапий ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Александр Романчук ("Университатя" Крайова, Румыния).

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба — "Полесье" Житомир), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (оба — "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Артем Довбик ("Рома", Италия).

Резервный список

Владимир Бражко, Назар Волошин (оба — "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Игорь Краснопир ("Полесье" Житомир), Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польша).

31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, который начнется в 21.45 по киевскому времени. 7 июня сборная Украины в Оденсе проведет спарринг с Данией, начало — в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив у руля "сине-желтых" Сергея Реброва.

Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

После ухода Шевченко из сборной Украины итальянец тоже покинул свой пост. Далее он работал ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

