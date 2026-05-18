ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

В Киеве погиб мужчина из-за падения с высоты: что известно

На одном из этажей обнаружили вещи погибшего.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Скорая помощь

Скорая помощь / © УНІАН

В Киеве из-за падения с высоты погиб мужчина. Трагедия произошла в Оболонском районе по улице Иорданской.

О падении человека с верхнего этажа сообщают в Сети и публикуют фото кровли над подъездом многоэтажки, поврежденнй из-за падения человека.

В полиции Киева подтверждают факт гибели мужчины из-за падения с высоты.

«Погиб мужчина 1981 года рождения. По предварительной информации, он в указанном доме не проживал. Вероятно, упал с высоты 16-го этажа, поскольку там лежали его вещи. Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Осторожно, чувствительное фото 18+

Мужчина выпал из окна многоэтажки на Оболони / © из соцсетей

Мужчина выпал из окна многоэтажки на Оболони / © из соцсетей

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна одиннадцатого этажа многоэтажки и от полученных травм скончался до прибытия врачей. Затем полицейские задержали гражданина РФ по подозрению в покушении на убийство киевлянина.

«Злоумышленник во время конфликта набросился с ножом на товарища, нанеся ему ранения. 22-летний местный житель пытался скрыться от нападавшего, вылез из окна квартиры и, не удержавшись, упал с высоты одиннадцатого этажа», — рассказали в полиции Киева.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
287
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie