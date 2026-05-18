Сколько яиц можно съесть в неделю без вреда для здоровья: названо точное количество

Одни едят яйца десятками без всяких ограничений, другие — относятся к ним с большой осторожностью, опасаясь за свои сосуды и сердце. Споры вокруг того, сколько яиц можно съедать в неделю, возникают регулярно.

Как пишет издание Pyszności, все зависит от индивидуальных потребностей конкретного ребенка.

Почему люди остерегаются есть много яиц

Именно холестерин является причиной того, почему вокруг яиц столько эмоций. Один желток содержит в среднем 180-200 мг этого вещества. Годами считалось: чем больше холестерина мы съедаем, тем выше его уровень в крови, а значит — больше риск болезней сердца.

Современная наука этот миф опровергла. Сейчас известно, что у большинства людей организм сам адаптирует выработку холестерина в печени: если его поступает больше с пищей, печень просто производит меньше собственного. Поэтому употребление яиц имеет минимальное влияние на результаты анализов. Однако этот механизм саморегуляции работает эффективно не у всех, поэтому индивидуальные реакции все же случаются.

В чем польза яиц

Среднее яйцо весит около 55-60 граммов и имеет калорийность всего 70-80 ккал. При этом оно является источником полноценного белка (6-7 г), который содержит все необходимые человеку аминокислоты.

Белок: содержит чистый протеин.

Желток: кроме белка, содержит около 5 граммов полезных ненасыщенных жиров.

Микронутриенты: в желтке есть холин (крайне необходимый для работы мозга и нервной системы), витамины D, B12, A, а также лютеин и зеаксантин, которые эффективно поддерживают зрение.

Сколько яиц в неделю — это разумная норма?

Для здорового человека употребление 1-2 яиц в день абсолютно не ухудшает липидные показатели крови. В пересчете на неделю золотой нормой считается количество от 7 до 14 штук.

Главный ориентир — это ваши индивидуальные результаты анализов, а именно липидограмма (общий холестерин, триглицериды, «хороший» ЛПВП и «плохой» ЛПНП холестерин). Если показатели в норме — количество съеденных яиц не является проблемой.

Кому стоит относиться к яйцам осторожнее?

Уменьшить потребление яиц или проконсультироваться с врачом стоит в таких случаях:

Неудовлетворительный липидный профиль (особенно повышенный уровень «плохого» холестерина ЛПНП);

Диагностированные заболевания сердца и сосудов;

Инсулинорезистентность или ожирение (они часто сопровождаются нарушением обмена жиров);

Генетическая предрасположенность (когда организм от рождения хуже справляется с холестерином из пищи).

С чем правильно есть яйца

Как ни странно, но то, с чем вы употребляете яйца, влияет на сердце сильнее, чем само количество штук.

Здоровый вариант: яйца, поданные с овощами (помидоры, шпинат), цельнозерновым хлебом и небольшим количеством качественного масла. Такое сочетание дает длительную сытость, стабилизирует сахар в крови и идеально вписывается в полезный рацион.

Вредный вариант: яичница, поджаренная на большом количестве жира, щедро приправленная майонезом, беконом, солью или дешевой колбасой. В таком случае калорийность взлетает до небес, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему становится критической.

Как есть яйца с максимальной пользой?

Лучший выбор — яйца, сваренные всмятку, вкрутую или приготовленная яичница на минимальном количестве жира. Обязательно сочетайте их с клетчаткой (овощами и зеленью).

Также врачи напоминают о безопасности: сырые или недоваренные яйца могут стать источником опасной бактерии Salmonella, которая вызывает тяжелые пищевые отравления. Поэтому надлежащая термическая обработка является обязательной. И главное — диверсифицируйте свой рацион и не базируйте его только на одном продукте, ведь здоровье — это всегда комплексный подход.

