Скорлупа будет слетать сама: вот что нужно добавить в воду во время варки яиц

Многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой — вареные яйца очень плохо чистятся, а вместе со скорлупой отрывается половина белка. Особенно это касается свежих яиц, буквально прилипающих к внутренней пленке. Однако опытные повара давно знают простой секрет, который помогает очистить яйца через несколько секунд без лишних усилий. Для этого достаточно добавить в воду один доступный ингредиент.

Почему яйца плохо чистятся

Больше всего проблем возникает со свежими яйцами. У них внутренняя пленка очень плотно прилегает к белку, поэтому скорлупа буквально прилипает к поверхности.

К тому же, на результат влияет температура воды и даже способ охлаждения после варки. Именно поэтому иногда даже идеально сваренное яйцо выглядит неаккуратно после чистки.

Что нужно добавить в воду во время варки яиц

Опытные повара советуют добавлять в воду обычную пищевую соду. Достаточно полчайной ложки на небольшую кастрюлю воды. При варке сода изменяет уровень щелочности воды, благодаря чему внутренняя пленка легче отделяется от белка.

В результате скорлупа буквально сходит большими кусками без повреждения яйца.

Еще один важный секрет

Не менее важно правильное охлаждение после варки. Сразу после приготовления яйца нужно переложить в очень холодную воду или даже в миску со льдом. Резкий перепад температур помогает скорлупе быстрее отходить от поверхности белка.

Многие повара также советуют немного покатать яйцо по столу перед очисткой, тогда мелкие трещины позволяют воде попасть под пленку.

Какие яйца чистятся лучше всего

Интересно, что яйца, несколько дней полежавшие в холодильнике, обычно чистятся значительно легче, чем совсем свежие.

Именно поэтому для салатов и фарширования повара часто используют не самые свежие яйца, а хранившиеся примерно неделю. В то же время, для жарки и выпечки больше подходят именно свежие яйца.

Повара не советуют класть яйца сразу в кипящую воду прямо из холодильника. Из-за резкого перепада температур скорлупа может треснуть еще во время варки. Лучше дать яйцам немного нагреться до комнатной температуры.

