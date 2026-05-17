ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

Марш равенства в Одессе встретили противники парада в балаклавах (фото, видео)

Правозащитная акция ЛГБТ-сообщества в Одессе завершилась митингом на Биржевой площади, где активисты призвали Верховную Раду снять с рассмотрения резонансный законопроект №15150 и защитить граждан от дискриминации.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Марш равенства в Одессе

Марш равенства в Одессе

В воскресенье, 17 мая, в Одессе состоялся Марш равенства. Представители ЛГБТ-сообщества прошлись от Приморского бульвара до Биржевой площади.

Об этом пишет местное издание «Думская».

На месте проведения мероприятия было много полиции и противников прайда в балаклавах.

Правоохранители

Правоохранители

Неизвестны в балаклавах

Неизвестны в балаклавах

«В Украине появился вызов, который является актуальным для всего населения. Это законопроект Гражданского кодекса, который создает огромные проблемы для всех. И мы требуем, чтобы выполнили обещания, которые были даны: это гражданские партнерства, защита от преступлений на почве ненависти и запрет дискриминации для ЛГБТК+ людей», — рассказала организатор Анна Леонова.

Шагая к Биржевой площади, участники марша требовали принятия законопроекта №15150, который предлагает масштабную рекодификацию и принятие нового Гражданского кодекса Украины.

Дойдя до Биржевой площади, участники прайда начали митинг в защиту своих прав. На тот момент часть оппонентов мероприятия уже разошлась.

Митингующие на Биржевой площади

Митингующие на Биржевой площади

Митингующие на Биржевой площади

Митингующие на Биржевой площади

Митингующие на Биржевой площади

Митингующие на Биржевой площади

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении новый Гражданский кодекс, который уже вызвал бурные дискуссии в соцсетях из-за норм о разводе, браке, «возвращении» фамилии и «статуса помолвки».

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie