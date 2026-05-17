Марш равенства в Одессе встретили противники парада в балаклавах (фото, видео)

Марш равенства в Одессе

В воскресенье, 17 мая, в Одессе состоялся Марш равенства. Представители ЛГБТ-сообщества прошлись от Приморского бульвара до Биржевой площади.

Об этом пишет местное издание «Думская».

На месте проведения мероприятия было много полиции и противников прайда в балаклавах.

Правоохранители

Неизвестны в балаклавах

«В Украине появился вызов, который является актуальным для всего населения. Это законопроект Гражданского кодекса, который создает огромные проблемы для всех. И мы требуем, чтобы выполнили обещания, которые были даны: это гражданские партнерства, защита от преступлений на почве ненависти и запрет дискриминации для ЛГБТК+ людей», — рассказала организатор Анна Леонова.

Шагая к Биржевой площади, участники марша требовали принятия законопроекта №15150, который предлагает масштабную рекодификацию и принятие нового Гражданского кодекса Украины.

Дойдя до Биржевой площади, участники прайда начали митинг в защиту своих прав. На тот момент часть оппонентов мероприятия уже разошлась.

Митингующие на Биржевой площади

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении новый Гражданский кодекс, который уже вызвал бурные дискуссии в соцсетях из-за норм о разводе, браке, «возвращении» фамилии и «статуса помолвки».

