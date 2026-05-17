ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1757
Время на прочтение
1 мин

Болгария после триумфа на "Евровидении-2026" поставила под сомнение проведение конкурса в своей стране

После победы DARA Болгарии может не хватить возможностей провести "Евровидение-2027".

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Кубок победительницы Евровидения 2026 DARA

Кубок победительницы Евровидения 2026 DARA / © Associated Press

После громкой победы Болгарии на "Евровидении-2026" в Вене страна заявила о намерении принять следующий конкурс 2027 года. Впрочем, окончательное решение пока остается под вопросом из-за финансовых ограничений и внутренних дискуссий.

Триумф певицы DARA с песней Bangaranga стал историческим для Болгарии — это первая победа страны в конкурсе, которая сразу вызвала активные заявления национального вещателя BNT о готовности организовать шоу в следующем году.

Во время пресс-конференции генеральный директор BNT Милена Милотинова даже заявила: «Добро пожаловать в Софию в следующем году!» И такие слова восприняли как сигнал об амбициях страны стать хозяйкой «Евровидения-2027». В соцсетях вещатель также поздравил победительницу и подчеркнул историчность достижения.

DARA на Евровидении-2026 / © Associated Press

DARA на Евровидении-2026 / © Associated Press

Впрочем, на фоне такого оптимизма появились и более сдержанные оценки. В частности, болгарский комментатор после объявления результатов отметил, что проведение конкурса может стать для их страны серьезным финансовым вызовом. Именно поэтому окончательное решение может еще меняться.

Вероятно, обсуждается и альтернативный сценарий: если Болгария не сможет обеспечить необходимое финансирование, «Евровидение-2027» могут провести в другой стране, но под ее эгидой. Сейчас вопрос локации остается открытым и зависит от дальнейших переговоров организаторов. А пока предлагаем узнать больше о певице Dara, которая подарила своей стране первую победу в конкурсе.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1757
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie