Путин и Трамп готовят "финский сценарий": Портников назвал условия, которые могут навязать Украине

Трамп и Путин могут навязать Украине «финский сценарий» / © ТСН.ua

Реклама

Кремль при определенных условиях может временно отложить попытки уничтожить украинскую государственность, предложив совместно с Дональдом Трампом жесткий «финский сценарий» с территориальными уступками и отказом от НАТО. В то же время даже при таком компромиссе угроза повторения войны будет висеть над Киевом десятилетиями, как это в свое время было в отношениях между Финляндией и Москвой.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист Виталий Портников.

В 1940 году СССР и Великобритания договорились с Финляндией об отводе ее войск на границу после Зимней войны. На тот момент Финляндия вернула свои земли и оккупировала почти всю советскую Карелию, а взамен получила право на внутренний суверенитет при определенных условиях.

Реклама

По его словам, во время Первой зимней войны Советский Союз не имел достаточно ресурсов, чтобы захватить всю Финляндию без критических потерь. Сталин мог бы попытаться дойти до Хельсинки, но понял, что цена будет слишком высокой и оставит СССР беззащитным перед другими угрозами.

Поэтому он решил остановиться на уже оккупированных землях — Карелии и районе Выборга. Однако диктатор не оставлял планов покорить Финляндию полностью, их просто прервало начало Второй мировой войны, отметил Виталий Портников.

Портников отмечает, что Финляндия выступала на стороне гитлеровской Германии, а ее армия совместно с немецкими подразделениями участвовала в осаде Ленинграда, что создавало существенную угрозу для стран Антигитлеровской коалиции. Поэтому Советский Союз и Великобритания заставили Хельсинки подписать соглашение об отводе финских войск с советского фронта на линию границы, установленную по итогам Первой зимней войны.

«На тот момент Финляндия не просто вернула себе те территории, которые были утрачены, но и оккупировала огромную часть самой Советской России — практически всю Карелию. А взамен получает право внутреннего суверенного развития при условиях внешнеполитического консультирования с Советским Союзом. То есть это было не только решение Сталина, это было еще и решение Черчилля. Это было их совместное решение, по сути, совместные гарантии. И вот это то, что получила Финляндия. Но это, знаете, стечение исторических обстоятельств», — прокомментировал журналист.

Реклама

Портников считает, что при определенных условиях Путин может временно отложить попытки уничтожить украинскую государственность, хотя Кремль никогда окончательно не откажется от этой цели. В таком случае российский диктатор совместно с Трампом может выдвинуть Украине ультиматум, аналогичный условиям, которые в свое время Черчилль и Сталин навязали Финляндии.

«Отвод войск к территории, которые будут считаться для советской России комфортными. Также внешнеполитический нейтралитет по отношению к России, то есть не вступление в НАТО и возможность собственного внутриполитического развития с путем даже каких-то договоренностей с Европой», — отмечает Портников.

В то же время он отмечает: нужно осознавать, что в течение следующих десятилетий над Украиной постоянно будет висеть угроза новой войны. Для сравнения, существует конкретная дата, когда Советский Союз окончательно оставил попытки аннексировать Финляндию, и финны смогли с облегчением признать, что Москва больше на них не посягает — это произошло лишь 16 июля 1956 года.

«В этот день президиум Верховного Совета Советского Союза принял указ, согласно которому он ликвидировал Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику и превращал ее в Карельскую автономную республику в составе Советской России. В таком статусе эта республика, только уже в составе нынешней России, существует до сегодняшнего дня. Это беспрецедентный случай в истории Советского Союза. Никогда в его истории советская союзная республика не превращалась в автономную, могло быть только наоборот», — отметил журналист.

Реклама

Ранее Портников рассказал, почему Путин не решится на всеобщую мобилизацию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров