Какие проблемы в России раскрыла атака дронов на Москву — эксперт

Москва пережила атаку / © Associated Press

Реклама

Атака дронов на Москву 17 мая показала слабые места российской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал в эфире «Киев24» президент Всеукраинской авиационной организации «Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов» Геннадий Хазан.

«Большая территория России не является преимуществом для обороны. Напротив, чем больше объектов нужно прикрывать, тем больше „дыр“ появляется в системе ПВО. РФ вынуждена растягивать свои системы между фронтом, военными объектами и городами, поэтому украинские дроны все чаще долетают до целей», — сказал он.

Реклама

Атака на Москву — последние новости

В ночь на 17 мая произошла самая масштабная дроновая атака на Москву и Подмосковье с момента начала российско-украинской войны.

Атаки подтвердил президент Владимир Зеленский. Их осуществили СБУ вместе с другими подразделениями.

В Подмосковье под ударом находилась Солнечногорская наливная станция — там пожар. Также атакован завод МКБ «Радуга» в Дубне, где производят крылатые ракеты.

Кроме этого, дроны атаковали Московский НПЗ. Мэр Москвы Собянин заявляет, что у его проходной пострадала смена строителей.

Реклама

Минобороны РФ утверждает, что ночью российская армия якобы сбила 556 дронов над рядом регионов. По данным московских властей, в городе ранены 12 человек.

Новости партнеров