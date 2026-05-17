ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
244
Время на прочтение
1 мин

Какие проблемы в России раскрыла атака дронов на Москву — эксперт

Россияне не могут чувствовать себя в безопасности даже слишком далеко от линии фронта.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Москва пережила атаку

Москва пережила атаку / © Associated Press

Атака дронов на Москву 17 мая показала слабые места российской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал в эфире «Киев24» президент Всеукраинской авиационной организации «Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов» Геннадий Хазан.

«Большая территория России не является преимуществом для обороны. Напротив, чем больше объектов нужно прикрывать, тем больше „дыр“ появляется в системе ПВО. РФ вынуждена растягивать свои системы между фронтом, военными объектами и городами, поэтому украинские дроны все чаще долетают до целей», — сказал он.

Атака на Москву — последние новости

В ночь на 17 мая произошла самая масштабная дроновая атака на Москву и Подмосковье с момента начала российско-украинской войны.

Атаки подтвердил президент Владимир Зеленский. Их осуществили СБУ вместе с другими подразделениями.

В Подмосковье под ударом находилась Солнечногорская наливная станция — там пожар. Также атакован завод МКБ «Радуга» в Дубне, где производят крылатые ракеты.

Кроме этого, дроны атаковали Московский НПЗ. Мэр Москвы Собянин заявляет, что у его проходной пострадала смена строителей.

Минобороны РФ утверждает, что ночью российская армия якобы сбила 556 дронов над рядом регионов. По данным московских властей, в городе ранены 12 человек.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
244
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie