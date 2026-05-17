- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 244
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие проблемы в России раскрыла атака дронов на Москву — эксперт
Россияне не могут чувствовать себя в безопасности даже слишком далеко от линии фронта.
Атака дронов на Москву 17 мая показала слабые места российской противовоздушной обороны.
Об этом рассказал в эфире «Киев24» президент Всеукраинской авиационной организации «Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов» Геннадий Хазан.
«Большая территория России не является преимуществом для обороны. Напротив, чем больше объектов нужно прикрывать, тем больше „дыр“ появляется в системе ПВО. РФ вынуждена растягивать свои системы между фронтом, военными объектами и городами, поэтому украинские дроны все чаще долетают до целей», — сказал он.
Атака на Москву — последние новости
В ночь на 17 мая произошла самая масштабная дроновая атака на Москву и Подмосковье с момента начала российско-украинской войны.
Атаки подтвердил президент Владимир Зеленский. Их осуществили СБУ вместе с другими подразделениями.
В Подмосковье под ударом находилась Солнечногорская наливная станция — там пожар. Также атакован завод МКБ «Радуга» в Дубне, где производят крылатые ракеты.
Кроме этого, дроны атаковали Московский НПЗ. Мэр Москвы Собянин заявляет, что у его проходной пострадала смена строителей.
Минобороны РФ утверждает, что ночью российская армия якобы сбила 556 дронов над рядом регионов. По данным московских властей, в городе ранены 12 человек.