Украинские дроны ударили по Москве и области: какие объекты пострадали

Удар по Москве 17 мая

В ночь на 17 мая произошла одна из самых больших украинских атак на Москву. Сообщается о большом количестве попаданий и разрушений. Россияне хватаются за головы и жалуются на удары в местных чатах.

Самая большая атака на Москву: что удалось поразить

Сегодня ночью, 17 мая, российское ПВО работало сразу в нескольких городах Московской области. Украинские дроны атаковали Московскую область ночью и утром.

Об атаке написали местные жители и телеграмм-каналы. По их информации, в Зеленограде после атаки или работы российской ПВО возник пожар. Взрывы раздавались в Химках, Лобне, Наро-Фоминске, Клине, Сходней, Дедовском и Дурыкино.

Под удар беспилотников попал подсанкционный завод по производству полупроводниковой продукции АО «Ангстрем», расположенный в Зеленограде. Там производят полупроводниковые изделия (от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров).

Местные жители сообщают об огромном количестве взрывов в Зеленограде. Мэр Москвы сообщил о более 144 сбитых украинских беспилотниках.

Атака на технопарк Элма: последствия

Также по сообщению местных жителей, атакован технопарк «Элма» — там разгорелся пожар. В технопарке площадью 60 тысяч квадратных метров находилось более 150 резидентов.

Ранее технопарк уже атаковали украинские дроны. Это произошло ровно год назад в мае 2025 года.

В технопарке производят электронную технику, контрольно-измерительные приборы, оптическую технику, проводят обработку материалов, научно-исследовательскую деятельность и занимаются сферой информационных технологий.

Атака на топливную станцию Солнечногорская

Попадания украинских дронов также фиксируют на территории наливной станции нефтепродуктов «Солнечногорская» в селе Дурыкино Московской области. Там хранят, отгружают, перекачивают бензин и дизельное топливо. Пожар все еще пытаются потушить.

Вспыхнул пожар и на МКБ «Радуга» — российском машиностроительном конструкторском бюро. Он расположен в городе Дубно, Московской области. Предприятие специализируется на разработке, производстве и модернизации высокоточного ракетного оружия, в том числе разных классов крылатых ракет.

Атака на НПЗ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что целью украинских беспилотников во время удара по Москве и области был Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

По его словам, в результате удара ранены 12 человек. Сообщается, что на МНПЗ пострадала смена строителей. По словам россиян, технология завода не нарушена. Однако местные жители сообщали о массированных взрывах и пожаре.

Атака на аэропорт в Москве: результат работы украинских дронов

Московский аэропорт «Шереметьево» временно прекратил работу из-за налета украинских беспилотников. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы. В аэропорту подтвердили падение обломков БпЛА.

Там опубликовали релиз, в котором сообщили, что обломки украинских дронов якобы находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте действуют оперативные службы. Россияне сообщают, что пострадавших и разрушений в аэропорту нет.

После ночной атаки на Москву командир подразделения «Птахи Мадяра» Роберт Бровди опубликовал фото дрона с надписью «Moscow never sleeps» и написал, что односторонний абонемент на спокойную жизнь на Патриках и окрестностях — аннулирован.

«Moscow от ныне nеver sleeps. Юстас — Алекс Григорович: важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее — искусство выхода из нее. Лукашеску, присматривайся к перспективам», — пишет Бровди.

Фото: Роберт Бровди

Последние поражения в России и на оккупированных территориях Украины

Напомним, в ночь на 16 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, на оккупированной части Донецкой области были поражены пункты управления в районе Покровска и Графском, ангар с военной техникой в Селидово, а также места сосредоточения живой силы врага в нескольких населенных пунктах.

Под удары попали состав материально-технических средств в Луганской области, ремонтное подразделение в Херсонской области и силы оккупантов в Запорожской области.

В Генштабе уточнили последствия атаки, которая произошла в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии повреждены установки переработки и гидроочистки дизельного топлива.

Недавно операторы батальона Black Sky бригады Нацгвардии «Спартан» атаковали логистические маршруты россиян недалеко от Донецка. Во время атаки украинские беспилотники зафиксировали на камеру виды города, в частности, «Донбасс Арену».

