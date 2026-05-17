Українські дрони вдарили по Москві та області: які об’єкти постраждали

Удар по Москві 17 травня

У ніч на 17 травня відбулася одна з найбільших українських атак на Москву за останній час. Повідомляється про чималу кількість влучань та руйнувань. Росіяни хапаються за голови та жаліються на удари у місцевих чатах.

Найбільша атака на Москву за останній час: що вдалося уразити

Сьогодні уночі, 17 травня, російська ППО працювала одразу в кількох містах Московської області. Українські дрони атакували Московську область вночі та зранку.

Про атаку написали місцеві жителі та телеграм-канали. За їхньою інформацією, у Зеленограді після атаки чи роботи російської ППО виникла пожежа. Вибухи лунали в Хімках, Лобні, Наро-Фомінську, Клині, Сходній, Дєдовському та Дурикіному.

Під удар безпілотників потрапив підсанкційний завод із виробництва напівпровідникової продукції АТ «Ангстрем», розташований у Зеленограді. Там виробляють напівпровідникові вироби (від дискретних транзисторів до мікроконтролерів та мікропроцесорів).

Місцеві жителі повідомляють про дуже велику кількість вибухів у Зеленограді. Міський голова Москви повідомив про понад 144 збитих українських безпілотників.

Атака на технопарк Елма: наслідки

Також за повідомленням місцевих жителів, атаковано технопарк «Елма» — там розгорілася пожежа. У технопарку площею 60 тисяч квадратних метрів перебували понад 150 резидентів.

Раніше технопарк уже атакували українські дрони. Це відбулося рівно рік тому, у травні 2025 року.

У технопарку виготовляють електронну техніку, контрольно-вимірювальні прилади, оптичну техніку, проводять обробку матеріалів, науково-дослідну діяльність та займаються сферою інформаційних технологій.

Атака на паливну станцію Сонячногірська

Влучання українських дронів також фіксують на території наливної станції нафтопродуктів «Сонячногірська», що в селі Дурикіне Московської області. Там зберігають, відвантажують, перекачують бензин та дизельне пальне. Пожежу досі намагаються загасити.

Спалахнула пожежа і на МКБ «Райдуга» — російському машинобудівному конструкторському бюро. Воно розташоване у місті Дубна, Московської області. Підприємство спеціалізується на розробці, виробництві та модернізації високоточної ракетної зброї, зокрема різних класів крилатих ракет.

Атака на НПЗ у Москві

Міський голова Москви Сергій Собянін повідомив, що ціллю українських безпілотників під час удару по Москві та області був Московський нафтопереробний завод у Капотні.

За його словами, внаслідок удару поранено 12 людей. Повідомляється, що на МНПЗ постраждала зміна будівельників. За словами росіян, технологію заводу не порушено. Однак місцеві жителі повідомляли про масовані вибухи та пожежу.

Атака на аеропорт у Москві: результат роботи українських дронів

Московський аеропорт «Шереметьєво» тимчасово припинив роботу через наліт українських безпілотників. Про це повідомляють російські телеграм-канали. В аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА.

Там опублікували реліз, в якому повідомили, що уламки українських дронів нібито перебувають на безпечній відстані від зон обслуговування пасажирів та повітряних суден. На місці працюють оперативні служби. Росіяни повідомляють, що постраждалих та руйнувань в аеропорту немає.

Після нічної атаки на Москву командир підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді опублікував фото дрона з написом «Moscow never sleeps» та написав, що односторонній абонемент на спокійне життя на Патриках та околицях — анульований.

«Moscow від нині never sleeps. Юстас — Алексу Григоровичу: важливо, як увійти в потрібну розмову, але ще важливіше — мистецтво виходу з неї. Лукашеску, придивляйся до перспектив», — пише Бровді.

Фото: Роберт Бровді

Останні ураження у Росії та на окупованих територіях України

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, на окупованій частині Донеччині було уражено пункти управління у районі Покровська та Графському, ангар із військовою технікою у Селидовому, а також місця зосередження живої сили ворога у кількох населених пунктах.

Під удари потрапили склад матеріально-технічних засобів на Луганщині, ремонтний підрозділ на Херсонщині та сили окупантів у Запорізькій області.

У Генштабі уточнили наслідки атаки, яка відбулася в ніч проти 15 травня по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу. На підприємстві пошкоджено установки перероблення та установку гідроочищення дизельного пального.

Нещодавно оператори батальйону Black Sky бригади Нацгвардії «Спартан» атакували логістичні маршрути росіян неподалік Донецька. Під час атаки українські безпілотники зафіксували на камеру краєвиди міста, зокрема «Донбас Арену».

