Рій дронів атакував аеропорт у Москві — що там відбувається

В аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.

По Москві масовано вдарили дронами

По Москві масовано вдарили дронами / © Associated Press

У Москві аеропорт «Шереметьєво» обмежив можливість приймати та випускати рейси через атаку дронів.

Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA.

В аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА.

«Уламки перебувають на безпечній відстані від зон обслуговування пасажирів та повітряних суден. На місці працюють оперативні служби, забезпечуються необхідні заходи безпеки. Постраждалих та руйнувань у районі аеропорту немає. Ситуація в пасажирських терміналах спокійна», — йдеться у релізі.

Робота аеропорта паралізована

Усі співробітники, які працювали на стійках реєстрації та в магазинах, залишили свої робочі місця.

Вибухи у Москві та області — останні новини

У ніч проти 17 травня в Московській області Росії повідомляли про атаку безпілотників.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що столицю РФ атакували безпілотники.

«У результаті влучення безпілотників, за попередніми даними, поранено дванадцять осіб. Пошкоджено три будинки», — уточнив Собянін.

За його словами, протягом ночі російська ППО нібито збила в регіоні понад 120 БпЛА.

