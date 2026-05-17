Рій дронів атакував аеропорт у Москві — що там відбувається
В аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.
У Москві аеропорт «Шереметьєво» обмежив можливість приймати та випускати рейси через атаку дронів.
Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA.
«Уламки перебувають на безпечній відстані від зон обслуговування пасажирів та повітряних суден. На місці працюють оперативні служби, забезпечуються необхідні заходи безпеки. Постраждалих та руйнувань у районі аеропорту немає. Ситуація в пасажирських терміналах спокійна», — йдеться у релізі.
Усі співробітники, які працювали на стійках реєстрації та в магазинах, залишили свої робочі місця.
Вибухи у Москві та області — останні новини
У ніч проти 17 травня в Московській області Росії повідомляли про атаку безпілотників.
Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що столицю РФ атакували безпілотники.
«У результаті влучення безпілотників, за попередніми даними, поранено дванадцять осіб. Пошкоджено три будинки», — уточнив Собянін.
За його словами, протягом ночі російська ППО нібито збила в регіоні понад 120 БпЛА.