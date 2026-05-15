Російська влада панічно боїться нових українських атак на Москву. Аналітики заявили, що Кремль фактично визнав нездатність захистити столицю та запровадив жорстку цензуру.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У Кремлі активізують спроби цензурувати інформацію про українські удари по Москві, що, на думку експертів, свідчить про занепокоєння російської влади через неспроможність ефективно захистити тилові регіони.

Так, 12 травня Антитерористична комісія Москви ухвалила рішення, яке забороняє державним структурам, медіа, службам екстреного реагування та громадянам публікувати будь-які дані про удари до появи офіційних заяв Міноборони РФ або повідомлень від мера та уряду столиці.

Аналітики зазначають, що нові обмеження стали частиною ширшої кампанії Кремля, спрямованої на приховування наслідків успішних українських атак.

«Ця постанова фактично є непрямим визнанням того, що Кремль очікує подальших атак по Москві, які не лише триватимуть, а й призводитимуть до влучань та пошкодження інфраструктури, що влада прагне приховати», — зазначили в ISW.

Аналітики також звернули увагу, що останні удари України по західних регіонах Росії продемонстрували слабкість системи ППО та нездатність агресорки гарантувати безпеку свого тилу від атак безпілотників і ракет. Саме тому, вважають експерти, Кремль посилює контроль над інформаційним простором.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня, менш ніж за тиждень до військового параду, Москву атакував безпілотник. Російські джерела та очевидці повідомили про гучний вибух у районі вулиці Мосфільмовської, що розташована приблизно за 6 км від Кремля. Згодом мер Сергій Собянін заявив про влучання БпЛА в будівлю.

Через страх Кремля перед можливими інцидентами під час параду 9 травня, у Москві обмежували мобільний Інтернет та SMS-зв’язок для «гарантування безпеки». Військовий експерт Ігор Романенко зазначав, що Кремль надає події маніакального значення і стягує додаткові системи ППО до Москви та Санкт-Петербурга з інших регіонів. На думку генерал-лейтенанта у відставці, Україні варто скористатися цим послабленням захисту на інших стратегічних об’єктах РФ для посилення тиску.

