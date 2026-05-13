Путіну довелось благати Зеленського припинити вогонь по Москві: тепер Кремль намагається це приховати “Сарматом” – ISW

Міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерного шантажу, щоб замаскувати ганебну слабкість російської ППО та провали на фронті. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль був змушений просити Україну про «тишу» на 9 травня, а невдачі в наступі намагається перекрити черговими казками про «суперзброю».

Про це йдеться у новому звіті ISW.

Страх перед українськими дронами: чому парад був «куцим»

Попри офіційну пропаганду, Кремль не зміг самостійно гарантувати безпеку Москви під час параду на 9 травня. Як зазначають експерти ISW, Путіну фактично довелося просити президента України Володимира Зеленського про припинення вогню, щоб уникнути ударів по російській столиці.

Саме через неспроможність захистити небо над Москвою, Росія провела максимально скорочений парад. Щоб відвернути увагу від цього приниження, Путін 12 травня оголосив про нібито «успішне випробування» міжконтинентальної ракети RS-28 «Сармат» (за класифікацією НАТО — SS-X-29/30).

«Риторика Путіна щодо „Сармата“ покликана приховати слабкість, яка стала очевидною після того, як йому довелося просити Україну не завдавати ударів по параду. Безпеку Москви 9 травня гарантувала не російська ППО, а рішення України», — наголошують в ISW.

Ядерний блеф на тлі провалів

Аналітики звертають увагу на те, що обіцянки поставити «Сармат» на бойове чергування звучать з 2021 року, проте терміни постійно переносяться. Останнє випробування у листопаді 2024 року, ймовірно, було невдалим. Нинішня активізація ядерних погроз має дві мети:

Приховати вразливість тилу: удари ЗСУ вглиб РФ довели, що Росія не здатна захистити навіть свою столицю. Відвернути увагу від фронту: наступ РФ весни-літа 2026 року фактично провалився.

Вперше від 2024 року Росія втрачає території

Ситуація для окупантів на полі бою стає критичною. Згідно зі звітом ISW:

У квітні 2026 року російські війська вперше за тривалий час зафіксували чисту втрату територій.

Українські сили звільнили понад 400 кв. км на півдні взимку-навесні 2026-го та нещодавно деокупували низку населених пунктів у Запорізькій області.

Темпи мобілізації у РФ вперше впали нижче рівня втрат ще в січні 2026 року.

Путінська «теорія перемоги» трималася на ілюзії, що армія РФ здатна наступати по всій лінії фронту. Натомість зараз Кремль стоїть перед ганебним вибором: намагатися наступати далі чи рятувати власну оборону від українських контратак.

Ядерне «брязкання» ракетами «Сармат», «Буревісник» та «Посейдон» — це спроба вдати силу там, де залишився лише страх перед українською відплатою.

