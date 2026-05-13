Астрологиня назвала знаки зодіаку, які страждають на синдром відкладеного життя

У такому разі ми часто відкладаємо щасливі події на потім, коли, на наш погляд, для цього складуться сприятливіші обставини, але хтось схильний до такого життєвого планування більше, а хтось — менше.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які страждають на синдром відкладеного життя частіше за інших.

Діва

Діви, мабуть, найрозважливіший знак зодіаку, який планує у своєму житті все, включно з найдрібнішими деталями. Саме тому багато подій вони відкладають на потім, коли для них складуться найсприятливіші умови — насамперед, матеріальні, але кар’єрні та соціальні міркування теж виключати не можна.

Водолій

Водолії ніколи не бувають до кінця задоволені подіями нинішнього дня, їм завжди хоч чогось не вистачає — будь-яка дрібниця може перешкодити їм отримати задоволення від нинішньої ситуації. Не дивно, що вони постійно відкладають найважливіші життєві події на потім, відсуваючи тим самим своє майбутнє.

Риби

Риби часто живуть не в реальному житті, а у своїх мріях, які подобаються їм набагато більше, влаштовуючи в усіх сенсах. А ось дійсність рідко припадає до душі представникам знака, тому вони весь час чекають, коли умови їхнього життя збігатимуться з їхніми фантазіями, тому не поспішають жити тут і тепер — усе відкладають на потім.

