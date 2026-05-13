Три знаки зодіаку, які сьогодні ризикують перевитратити свої сили

У цей час ми також часто без пуття метушимося і витрачаємо час на порожні розмови, перевитрачаючи в такий спосіб сили, відпущені нам зірками.

Сьогодні, 13 травня, метушитися без пуття можуть представники всіх знаків зодіаку, але троє з них ризикують серйозно перевитратити свої сили.

Овен

Овни хапаються за будь-яку справу без роздумів, часто переоцінюючи свої сили і не розуміючи, чи вистачить їм їх на тривалу дистанцію, чи ні. Внаслідок цього, вони дуже швидко втомлюються і, ось як сьогодні, витративши більше енергії, ніж могли собі дозволити, буквально падають з ніг.

Діва

Діви нічого не вміють робити погано: взявшись за роботу, вони не кинуть її доти, доки не доведуть свою справу до досконалості. Ось тільки сил у них на це вистачає далеко не завжди, оскільки трудомісткі завдання — на кшталт сьогоднішніх — залишають їх без енергії.

Козоріг

Козороги, розпочавши роботу, зупиняються тільки у двох випадках: або виконавши її, або остаточно знесилившись. Сьогодні, схоже, вони зіткнуться з другим варіантом розвитку подій, тому їм від самого початку треба поставити певні рамки, які унеможливлять перевитрату енергії.

