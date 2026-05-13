Астрологічний прогноз на 13 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно контролювати негативні емоції — вони можуть ускладнити наші стосунки з оточуючими людьми — особливо близькими або колегами.
Символ дня: Жаба.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.
Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз, жовтий нефрит.
За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому лікувати їх потрібно відразу — без зволікання.
Харчування дня: голодування і піст цього дня будуть максимально результативними — як для зовнішності, так і для здоров’я.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися категорично.
Дачні роботи дня: можна рихлити і удобрювати ґрунт.
Магія і містика дня: гарний час для створення талісманів або амулетів, що привертають любов і дружбу.
Сни дня: сни нинішньої ночі відкривають людині очі на саму себе, особливо якщо грамотно розшифрувати їхній символ
Табу дня: не можна виходити на вулицю на вулиці в темний час доби.
Цитата дня: «Кожна наша думка створює наше майбутнє» (Луїза Хей).
