- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1370
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 13 травня: яка її потужність
Наразі геомагнітна обстановка спокійна, але днями відбувся викид корональної маси.
У середу, 13 травня, очікується магнітна буря середньої потужності - з К-індексом 4,3 (жовтий рівень).
Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.
Вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру від корональної діри ослаб. Саме тому магнітна активність наразі залишається спокійною.
За даними науковців, 10 травня спостерігався викид корональної маси. Існує ймовірність ковзного удару, який може призвести до активних періодів з невеликою ймовірністю досягнення STORM G1 залежно від масштабу потенційного удару.
Коментарі
Сортувати: