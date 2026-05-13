Трамп назвав теми, які обговорюватиме із Сі Цзіньпіном

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутньої зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном пріоритет буде надано торгівельним переговорам, тоді як питання Ірану не входитиме до ключових тем.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми будемо говорити з президентом Сі про багато речей. Я б сказав, що понад усе — про торгівлю», — сказав Трамп журналістам у Білому домі перед від’їздом на зустріч у Пекін.

Реклама

Він також зазначив, що має широкий спектр тем для обговорення з керівником Китаю.

«Чесно кажучи, я б не сказав, що Іран — одна з них (пріоритетних тем — ред.), бо ми повністю контролюємо Іран», — заявив Трамп, додавши, що або Тегеран укладе угоду, або буде знищений.

Як зазначає Bloomberg, Вашингтон прагне укласти нові ділові домовленості та узгодити деталі торгівельної угоди між двома найбільшими економіками світу.

Очікується, що сторони також обговорять продовження торгівельного перемир’я, досягнутого минулої осені.

Реклама

У матеріалі також зазначається, що Китай залишається одним із ключових покупців іранської нафти, а питання Ормузької протоки є одним із чутливих у регіональній енергетичній ситуації.

Bloomberg пише, що через війну загострюється глобальна енергетична криза, а світові запаси палива скорочуються.

Водночас, за даними видання, на Трампа чиниться тиск із вимогою активніше реагувати на конфлікт із Іраном.

Попри це, президент США наголосив на позитивному характері відносин із Сі Цзіньпіном.

Реклама

«Мої стосунки з президентом Сі фантастичні. Ми завжди ладнали і дуже добре співпрацюємо з Китаєм», — сказав Трамп.

Зустріч лідерів США та Китаю запланована на 13–15 травня. Очікується, що сторони продовжать реалізацію торгівельних домовленостей, досягнутих раніше.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном планує обговорити продаж американської зброї Тайваню.

Ми раніше інформували, що США запровадили санкції проти 12 компаній та фізичних осіб, яких Вашингтон звинувачує у сприянні продажу та транспортуванню іранської нафти до Китаю.

Реклама

Новини партнерів