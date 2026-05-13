Трамп назвал темы, которые будет обсуждать с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином приоритет будет предоставлен торговым переговорам, тогда как вопрос Ирана не будет входить в ключевые темы.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы будем говорить с президентом Си о многих вещах. Я бы сказал, что больше всего о торговле», — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отъездом на встречу в Пекин.

Он также отметил, что имеет широкий спектр тем для обсуждения с руководителем Китая.

«Честно говоря, я бы не сказал, что Иран — одна из них (приоритетных тем — ред.), потому что мы полностью контролируем Иран», — заявил Трамп, добавив, что либо Тегеран заключит соглашение, либо будет уничтожен.

Как отмечает Bloomberg, Вашингтон стремится заключить новые деловые договоренности и согласовать детали торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ожидается, что стороны также обсудят продолжение торгового перемирия, достигнутого минувшей осенью.

В материале отмечается, что Китай остается одним из ключевых покупателей иранской нефти, а вопрос Ормузского пролива является одним из чувствительных в региональной энергетической ситуации.

Bloomberg пишет, что из-за войны обостряется глобальный энергетический кризис, а мировые запасы топлива сокращаются.

В то же время, по данным издания, на Трампа оказывается давление с требованием активнее реагировать на конфликт с Ираном.

Несмотря на это, президент США отметил положительный характер отношений с Си Цзиньпином.

«Мои отношения с президентом Си фантастические. Мы всегда ладили и очень хорошо сотрудничаем с Китаем», — сказал Трамп.

Встреча лидеров США и Китая намечена на 13–15 мая. Ожидается, что стороны продлят реализацию торговых договоренностей, достигнутых ранее.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить продажу американского оружия Тайваню.

Мы ранее информировали, что США ввели санкции против 12 компаний и физических лиц, которых Вашингтон обвиняет в содействии продаже и транспортировке иранской нефти в Китай.

