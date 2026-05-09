Политолог объяснил, зачем Кремль обостряет риторику по поводу переговоров: к чему здесь Китай

Кремль / © Getty Images

Реклама

Переговорный процесс по завершению войны зашел в тупик и существует высокая вероятность расширения переговорного процесса по войне с участием Китая.

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко заявил.

По словам Денисенко, Путин очень медленно принимает решение и часто пытается переложить ответственность за затягивание важных вопросов другим.

Реклама

«Путин, с точки зрения психологии, человек, очень сложно и медленно принимающий любые решения. И когда он что-то хочет сделать, но в то же время не знает, как это сделать, он пытается, с одной стороны, отложить этот вопрос, а с другой хотел бы сделать так, чтобы ответственность за то, что вопрос отложен, за то, что вообще что-то происходит, легла на других людей», — пояснил Денисенко.

Он привел пример с решением РФ о незаконном «присоединении» Запорожской и Херсонской областей.

«В свое время РФ приняла решение о присоединении Запорожской и Херсонской областей к составу РФ. Это было коллективное решение, решение Госдумы, которое привело к тому, что на сегодняшний день ни Херсонская, ни Запорожская области не являются частью России, но в то же время Путин для себя „задал галочку“ и отложил этот вопрос», — отметил эксперт.

Денисенко подчеркнул, что диктатор Путин понимает сложность захвата Донбасса, однако стремится сохранить эту тему как инструмент давления во время потенциальных переговоров.

Реклама

«На сегодняшний день Путин понимает, что он не может взять Донбасс, но в то же время ему очень хотелось бы это сделать и оставить за собой эту опцию, подняв ставки в переговорном процессе. Поэтому заявляется, что Россия вроде бы выходит из переговорного процесса, и что она якобы имеет все возможности сделать что-то для того, чтобы в короткие сроки захватить Донбасс. Этого, конечно, нет, но таким образом Путин принимает решение. То есть, здесь есть психологический аспект», — сказал он.

Также Денисенко считает, что нынешний формат переговоров фактически исчерпал себя.

«Вторая часть состоит в том, что переговорный процесс зашел в совершенно тупик. На сегодняшний день в трехстороннем формате решить вопрос завершения войны фактически невозможно», — заявил он.

Эксперт добавил, что накануне визита президента США Дональда Трампа в Пекин все более реальным выглядит сценарий привлечения Китая в переговорный процесс.

Реклама

«В преддверии визита Трампа в Пекин существует высокая вероятность того, что круг участников переговорного процесса может быть расширен, в том числе и в сторону Китая», — отметил Денисенко.

По его словам, Путин пытается заранее очертить рамки возможных предстоящих переговоров и действовать на опережение.

«То есть накануне возможного такого решения Путин очерчивает пределы того, как он видел бы этот будущий процесс, и пытается сыграть на опережение, понимая, что Китай имеет возможности, в отличие от США, достаточно сильно давить на РФ», — пояснил он.

Кроме того, Денисенко не исключил вероятность новой мобилизации в России.

Реклама

«И, наконец, не стоит забывать о том, что сейчас растет вероятность того, что в течение следующих дней Россия может принять решение о мобилизации. Я не уверен, что это произойдет, но вероятность этого растет, и Путину нужно нагнетать ситуацию, чтобы объявить мобилизацию. И собственно в этом контексте также следует рассматривать заявление Ушакова», — резюмировал Денисенко.

Ранее сообщалось, что у Путина перед парадом резко сменили риторику и заговорили о переговорах со странами Евросоюза.

Мы ранее информировали, что в Брюсселе признают, что мирный процесс при посредничестве США фактически зашел в тупик, а Европа рискует остаться в стороне от ключевых решений.

Новости партнеров