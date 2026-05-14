Удар по Киеву: в КМВА раскрыли, куда действительно целилась Россия

Удар по Киевщине 14 мая / © ГСЧС Украины

В результате массированной комбинированной атаки России на Киев уже 40 пострадавших. В Киевской городской военной администрации отметили, что удар был направлен по жилым районам, а не по объектам критической инфраструктуры.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп.

По ее словам, среди пострадавших преимущественно люди с осколочными ранениями, резаными ранами и переломами. Также среди пострадавших есть одномесячный младенец, отравившийся угарным газом.

Самая сложная ситуация остается в Дарницком районе столицы. Там продолжаются поисково-спасательные работы на месте частично разрушенного дома. Под завалами еще могут находиться люди, однако их точное количество установить невозможно.

Ликвидация последствий атаки продолжается в Днепровском, Голосеевском и Оболонском районах Киева.

В Дарницком и Днепровском районах развернули гуманитарные штабы. Пострадавшие могут получить там первую помощь и подать заявки на компенсацию, в том числе по городским программам и через «Восстановление».

В то же время, на левом берегу столицы зафиксированы точечные перебои с водоснабжением. Коммунальные службы уже работают над локализацией аварий.

В КМВА подчеркнули, что пока нет подтверждений ударов по объектам критической инфраструктуры.

«Последствий попадания в какие-то объекты критической инфраструктуры пока не зафиксированы», — сообщила Екатерина Поп.

По данным военной администрации, российский удар был направлен по жилой застройке столицы.

Атака на Киев сегодня – какие последствия

Напомним, в ночь и утром 14 мая Россия массированно атаковала Киев баллистикой и дронами, повлекшие масштабные разрушения в нескольких районах. В Дарницком районе в результате попадания в многоэтажку обрушились конструкции: известно об одном погибшем, из-под завалов спасли 27 человек, продолжаются поисковые работы.

Всего в столице зафиксирован 31 пострадавший, среди которых ребенок. В Днепровском, Оболонском и Соломенском районах из-за попадания и падения обломков горят дома, гаражи и авто, повреждены бизнес-центр и АЗС. На местах работают спасатели ГСЧС.

