Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Владимир Зеленский. / © Associated Press

В четверг, 14 мая, армия РФ ударила беспилотниками и разными типами ракет, в частности баллистикой, по Украине. Впрочем, главной целью атаки стал Киев, где дрон ударил по жилой многоэтажке.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас в Киеве идет спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке — в доме полностью разрушен подъезд. Спасены десятки человек. К сожалению, один человек погиб. Под завалами еще могут находиться люди», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в столице из-за российской атаки произошло повреждение на 20 локациях. Под прицелом российских ракет и БПЛА оказались гражданская инфраструктура. В частности это жилые дома, школа, ветеринарная клиника.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область, ударили по энергетике в Кременчуге Полтавской области, а также по портовой и жилой застройке в Черноморске Одесской области.



«В общей сложности с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин. Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к концу. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба», — заявил Зеленский и подчеркнул необходимость программы PURL, чтобы Украина могла защититься от таких ударов баллистики.

Атака на Киев

Ночью и утром РФ совершила массированную атаку дронами и ракетами на Киев. В столице повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах. Один человек погиб, а более 30 получили травмы. Среди пострадавших — одномесячный младенец.

В Киеве РФ ударила по жилым домам. В частности, в Дарницком районе «прилет» произошел в многоэтажку, где обрушились конструкции. Под завалами оказались люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

По данным мэрии, на Левом берегу столицы в результате атаки возникли перебои с водоснабжением. Кроме того, ограничили движение по нескольким улицам.

Дата публикации 07:30, 14.05.26

