Путин использовал «перемирие» для массированного удара по Украине: раскрыта новая и опасная тактика РФ

Атака РФ по Украине. / © ТСН.ua

Войска Российской Федерации нанесли масштабные удары по Украине в ночь на 12 мая и в течение дня 13 мая. Погибли по меньшей мере шесть человек. Захватчики воспользовались временным перемирием, чтобы подготовиться к массированным ударам.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Украинские Воздушные силы отчитались, что Россия запустили 139 БпЛА с 18:00 12 мая до 08:00 13 мая, а также 753 дрона с 08:00 до 18:30 13 мая. Силы ПВО 821 беспилотник, а 56 поразили не менее 13 мест.

Отмечается, что дроны залетели в Украину из Беларуси и Молдовы. В то же время в Минобороны добавили, что россияне запускали Shahed на расстоянии от пяти до десяти километров вдоль белорусско-украинской границы, но БПЛА не входили в воздушное пространство Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ приступила к серии ударов волнами. В частности, по западным областям — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской. Кроме того, в ряде других регионов была атакована жилищная, энергетическая и гражданская инфраструктура.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ объявили о ракетных угрозах по всей Украине по состоянию на 19:00.

В ISW отмечают, что новая ударная тактика России по запуску беспилотников в течение длительного периода времени позволяет ей угрожать большему количеству регионов Украины в течение более длительных периодов времени и непропорционально влиять на гражданские районы.

«Россия, вероятно, воспользовалась прекращением огня, заключенным 9-11 мая ко Дню Победы, чтобы установить условия и подготовиться к возможности нанести масштабную серию ударов такого масштаба», — подытожили в Институте.

Массированная атака 13 мая — что известно

Днем 13 мая РФ массированно ударила по западу Украины дронами. В результате обстрела в Ужгороде произошло попадание в здание, а в Ивано-Франковске БпЛА попал в жилой дом, в Жовкве Львовской области произошло попадание в объект критической инфраструктуры — весь город остался без света.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дневные обстрелы Украины — это совсем не случайный удар. Он акцентировал на том, что россияне запустили волны «Шахедов» по регионам, расположенным ближе к границам стран НАТО.

В то же время аналитики DeepState объяснили причину массированного удара по Украине. Они подчеркнули, что обстрел стал прямым следствием введенного временного «перемирия» по случаю 9 мая, во время которого агрессор аккумулировал силы.

Дата публикации 16:30, 13.05.26

