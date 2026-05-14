Как приготовить хлеб из чечевицы
Такой хлеб легко готовится и подходит для завтраков, перекусов, отлично сочетается с супами, салатами или паштетами.
Хлеб из чечевицы — это идеальный вариант для тех, кто ищет более здоровую альтернативу обычному хлебу или хочет просто разнообразить свой рацион. Он не содержит муки, дрожжей и очень полезный для организма.
Ингредиенты
- чечевица красная
- 250 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сметана
- 150 г
- разрыхлитель
- 10 г
- паприка молотая
- ½ ч. л.
- чеснок сухой
- ½ ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
- 0,5 ч. л.
- орехи, семена льна, кунжута
-
Чечевицу промойте, залейте холодной водой и оставьте на 6-8 часов, затем воду слейте, выложите в чашу блендера.
Добавьте сметану, яйца, паприку, чеснок, перец черный молотый, соль и пробейте блендером до однородной массы.
Всыпьте разрыхлитель и лопаткой, аккуратно перемешайте.
Форму выстелите пергаментом, выложите тесто, разровняйте и посыпьте его орешками, семенами льна, тыквы или кунжута.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Дайте немного остыть, выньте из формы и удалите пергамент.
Советы:
Чечевицу можно замочить на ночь.
Сметану используйте любой жирности, или замените ее греческим йогуртом.