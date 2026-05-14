Рецепты
Как приготовить хлеб из чечевицы

Такой хлеб легко готовится и подходит для завтраков, перекусов, отлично сочетается с супами, салатами или паштетами.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Хлеб из чечевицы — это идеальный вариант для тех, кто ищет более здоровую альтернативу обычному хлебу или хочет просто разнообразить свой рацион. Он не содержит муки, дрожжей и очень полезный для организма.

Ингредиенты

чечевица красная
250 г
яйца куриные
2 шт.
сметана
150 г
разрыхлитель
10 г
паприка молотая
½ ч. л.
чеснок сухой
½ ч. л.
перец черный молотый
соль
0,5 ч. л.
орехи, семена льна, кунжута

  1. Чечевицу промойте, залейте холодной водой и оставьте на 6-8 часов, затем воду слейте, выложите в чашу блендера.

  2. Добавьте сметану, яйца, паприку, чеснок, перец черный молотый, соль и пробейте блендером до однородной массы.

  3. Всыпьте разрыхлитель и лопаткой, аккуратно перемешайте.

  4. Форму выстелите пергаментом, выложите тесто, разровняйте и посыпьте его орешками, семенами льна, тыквы или кунжута.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут.

  6. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Дайте немного остыть, выньте из формы и удалите пергамент.

Советы:

  • Чечевицу можно замочить на ночь.

  • Сметану используйте любой жирности, или замените ее греческим йогуртом.

