День ангела 14 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 14 мая, день ангела / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 14 мая

14 мая 2026 поздравьте с именинами Леонтия, Максима, Никиту.

Леонтий — древнегреческое происхождение, означает «львиный». В детстве отличается волевым характером, сильным духом, ответственностью. Во взрослом возрасте становится щепетильным, серьезным.

Максим — латинское имя, переводится как «величайший». В детстве доверчивый, общительный, энергичный. Во взрослом возрасте становится веселым, оптимистичным.

Реклама

Никита — древнегреческие корни, толкуется как «победитель». В детстве врожденный лидер, никогда не следующий толпе, ведет его за собой. Во взрослом возрасте становится добрым, заботливым, думает о себе, но не в ущерб другим.

День ангела 14 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 мая — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, дарует силы, вдохновение и душевное спокойствие. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом и много счастливых моментов в жизни!

***

С Днем ангела! Пусть в сердце всегда живет вера, в доме царят тепло и уют, а каждый день доставляет радость, гармонию и хорошие новости. Пусть ангел-хранитель ведет тебя только по светлым дорогам!

Реклама

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел всегда поддерживал в трудные минуты, помогал воплощать мечты и наполнял жизнь любовью, благополучием и счастьем. Улыбок, мира и внутреннего света!

***

В День ангела желаю тебе Божьей милости, крепкого здоровья, искренней любви и неистощимой энергии. Пусть удача сопровождает по всем делам, а рядом будут люди, которые ценят и вдохновляют!

Реклама

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой телохранитель всегда стоит за плечами, бережет от всего плохого и помогает находить правильный путь. Желаю радости, тепла, исполнения желаний и счастливой судьбы!

Новости партнеров