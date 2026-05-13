Какой праздник 14 праздник 2026 года / © ТСН

Реклама

14 мая 2026 года — четверг. 1540-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

14 мая верующие празднуют День памяти святого мученика Исидора / © pexels.com

Завтра, 14 мая, верующие празднуют День памяти святого мученика Исидора. Раннехристианский святой, живший в III веке и пострадавший за веру во Христа. По церковному преданию он был воином на острове Хиос во времена гонений императора Декия. Исидор открыто признал себя христианином и отказался приносить жертвы языческим богам. За свою твердую веру святой подвергся жестоким пыткам, но не отрекся от Христа. В конце концов, мученика казнили. Христиане похоронили его тело с большим уважением, а впоследствии он стал почитаемым святым в Восточной и Западной Церкви.

14 мая в Украине День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны / © pexels.com

14 мая в Украине День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Он посвящен людям, которые во время нацистской оккупации спасали евреев от преследований и смерти, рискуя своей жизнью и безопасностью своих семей. В годы Второй мировой войны многие украинцы прятали еврейские семьи в своих домах, помогали с документами, едой и бегством из гетто. За такие действия нацисты казнили не только самих спасателей, но и их близких. Тысячи украинцев были удостоены звания Праведники народов мира, которое присваивает израильский мемориальный комплекс Яд Вашем людям нееврейского происхождения, которые спасали евреев во время Холокоста.

Реклама

14 мая День распространения информации о травмах спинного мозга / © pexels.com

Также 14 мая День распространения информации о травмах спинного мозга. Травмы спинного мозга могут возникать в результате дорожно-транспортных происшествий, падений, спортивных травм, насилия или несчастных случаев. Они часто приводят к нарушению подвижности, потере чувствительности или другим серьезным изменениям в работе организма. В этот день медицинские организации, реабилитационные центры и общественные инициативы проводят просветительские кампании, лекции и мероприятия, чтобы напомнить о важности своевременной медицинской помощи, реабилитации, инклюзивности и психологической поддержки людей с травмами спинного мозга.

14 мая Всемирный день топиария / © pexels.com

А еще 14 мая Всемирный день топиария. Топиарное искусство возникло еще во времена Древнего Рима, а особую популярность приобрело в европейских садах и парках XVII–XVIII веков. Мастера создавали из растений шары, пирамиды, арки, фигуры животных и даже целые зеленые композиции. Во Всемирный день топиария ботанические сады, парки и садоводческие сообщества проводят экскурсии, выставки и мастер-классы, популяризируя ландшафтный дизайн и садовое искусство.

14 мая празднуют Международный день почитания чихуахуа / © pexels.com

14 мая празднуют Международный день почитания чихуахуа. Порода происходит из Мексики и получила название в честь мексиканского штата Чиуауа. Чихуахуа известны своим компактным размером, оживленным характером, преданностью хозяевам и смелостью, часто не отвечающей их маленьким габаритам. В этот день владельцы домашних питомцев делятся фотографиями своих собак, организуют тематические встречи, благотворительные акции и мероприятия по популяризации ответственного отношения к животным.

Новости партнеров