Какой завтра, 14 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 14 мая, День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Верующие чтят память святого мученика Исидора. До Нового года осталось 232 дня.
14 мая 2026 года — четверг. 1540-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 14 мая, верующие празднуют День памяти святого мученика Исидора. Раннехристианский святой, живший в III веке и пострадавший за веру во Христа. По церковному преданию он был воином на острове Хиос во времена гонений императора Декия. Исидор открыто признал себя христианином и отказался приносить жертвы языческим богам. За свою твердую веру святой подвергся жестоким пыткам, но не отрекся от Христа. В конце концов, мученика казнили. Христиане похоронили его тело с большим уважением, а впоследствии он стал почитаемым святым в Восточной и Западной Церкви.
14 мая в Украине День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Он посвящен людям, которые во время нацистской оккупации спасали евреев от преследований и смерти, рискуя своей жизнью и безопасностью своих семей. В годы Второй мировой войны многие украинцы прятали еврейские семьи в своих домах, помогали с документами, едой и бегством из гетто. За такие действия нацисты казнили не только самих спасателей, но и их близких. Тысячи украинцев были удостоены звания Праведники народов мира, которое присваивает израильский мемориальный комплекс Яд Вашем людям нееврейского происхождения, которые спасали евреев во время Холокоста.
Также 14 мая День распространения информации о травмах спинного мозга. Травмы спинного мозга могут возникать в результате дорожно-транспортных происшествий, падений, спортивных травм, насилия или несчастных случаев. Они часто приводят к нарушению подвижности, потере чувствительности или другим серьезным изменениям в работе организма. В этот день медицинские организации, реабилитационные центры и общественные инициативы проводят просветительские кампании, лекции и мероприятия, чтобы напомнить о важности своевременной медицинской помощи, реабилитации, инклюзивности и психологической поддержки людей с травмами спинного мозга.
А еще 14 мая Всемирный день топиария. Топиарное искусство возникло еще во времена Древнего Рима, а особую популярность приобрело в европейских садах и парках XVII–XVIII веков. Мастера создавали из растений шары, пирамиды, арки, фигуры животных и даже целые зеленые композиции. Во Всемирный день топиария ботанические сады, парки и садоводческие сообщества проводят экскурсии, выставки и мастер-классы, популяризируя ландшафтный дизайн и садовое искусство.
14 мая празднуют Международный день почитания чихуахуа. Порода происходит из Мексики и получила название в честь мексиканского штата Чиуауа. Чихуахуа известны своим компактным размером, оживленным характером, преданностью хозяевам и смелостью, часто не отвечающей их маленьким габаритам. В этот день владельцы домашних питомцев делятся фотографиями своих собак, организуют тематические встречи, благотворительные акции и мероприятия по популяризации ответственного отношения к животным.