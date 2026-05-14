Украинцев обязут ежегодно проходить военную подготовку: детали законопроекта

Украинцев обяжут проходить военную подготовку

Реклама

Украинцев собираются обязать проходить ежегодную военную подготовку продолжительностью месяц. Работодателям планируют компенсировать расходы за это время. В Украине хотят ввести национальную модель обороны по принципу тотального резерва.

Об этом стало известно из законопроекта №15243 «О национальной модели обороны по принципу тотального резерва», который был внесен в Верховную Раду.

Украинцев хотят обязать проходить ежегодную военную подготовку

Законопроект появился на сайте Верховной Рады вчера, 13 мая. Его внес народный депутат Украины и член Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Максим Заревский («Слуга народа»).

Реклама

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что государство декларирует цель внедрения национальной модели обороны по принципу тотального резерва. Это означает, что в случае принятия соответствующего законопроекта базовая военная подготовка станет обязательной для украинцев.

Граждане Украины должны будут проходить учебные сборы раз в год продолжительностью не менее месяца. В это время работодатели будут получать компенсацию от государства. В документе предлагается усилить подготовку граждан к быстрой мобилизации в случае угрозы государству.

Авторы законопроекта считают, что эта идея позволит создать культуру обороны в обществе, обеспечить быструю мобилизацию граждан в случае необходимости, уменьшить нагрузку на военных и создать «самообновляемую» армию.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Министерстве обороны, Генштабе и Офисе Президента работают над масштабной реформой системы военной службы в Украине. Ключевая идея заключается в переходе к контрактной модели с четко определенными сроками службы, обновленными правилами демобилизации, новыми принципами денежного довольствия и гарантированной отсрочкой от повторного призыва.

Реклама

Предложение предусматривает три типа контрактов как для действующих военных, так и новобранцев, однако возможность не подписывать контракт и оставаться мобилизованным также сохранится.

Сейчас обсуждаются следующие сроки контрактной службы: 10 месяцев для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев для новобранцев на боевых должностях и 2 года для всех остальных (включая операторов БпЛА, медиков, связистов и т.п.).

Новая система должна позволить военным самостоятельно выбирать направление службы, а для контрактников предусмотрена возможность перезаключать договоры по новым правилам, где предыдущий период службы будет влиять на продолжительность индивидуальной отсрочки.

Пока эти предложения не закреплены законодательством или какими-либо постановлениями. Ведомства продолжают согласовывать детали, а некоторые положения меняются почти каждый день.

Реклама

Кроме того, в парламенте обсуждают возможность реформы ТЦК путем разделения их функций: одна часть работников будет отвечать за военный учет и мобилизацию, а другая — за социальное сопровождение ветеранов и семей военных.

По словам народной депутатки Ирины Фриз, Министерство обороны Украины пока не предоставило профильному комитету конкретные законодательные предложения.

Новости партнеров