РФ атакувала житлові будинки у Полтаві: у місті почались перебої з водою та світлом

В ніч проти 13 травня ворог атакував Полтавську громаду безпілотниками: зафіксовано влучання ворожих дронів в електропідстанцію.

Світлана Несчетна
© Віталій Бунечко / Facebook

У Полтаві 13 травня було чутно вибухи. До оперативної служби міста 15-80 надходять звернення щодо перебоїв з електро- та водопостачанням.

Про це повідомила секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова у Telegram.

«За попередньою інформацією, внаслідок вибухової хвилі є вибиті та пошкоджені вікна в житлових будинках. Найголовніше станом на зараз до міських лікарень звернень не було», — написала вона.

Міські служби вже уточнюють обсяг пошкоджень та працюють у взаємодії з профільними службами.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич уточнив у Telegram, що в ніч проти 13 травня ворог атакував Полтавську громаду: зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію.

«Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів», — зазначив він.

Також, за даними посадовця, пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило.

Нагадаємо, ворог атакував Полтаву 2 травня, місто здригалося від вибухів.

