Российские власти панически боятся новых украинских атак на Москву. Аналитики заявили, что Кремль фактически признал неспособность защитить столицу и ввел жесткую цензуру.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В Кремле активизируют попытки цензурировать информацию об украинских ударах по Москве, что, по мнению экспертов, свидетельствует о беспокойстве российских властей из-за неспособности эффективно защитить тыловые регионы.

Так, 12 мая Антитеррористическая комиссия Москвы приняла решение, которое запрещает государственным структурам, медиа, службам экстренного реагирования и гражданам публиковать любые данные об ударах до появления официальных заявлений Минобороны РФ или сообщений от мэра и правительства столицы.

Аналитики отмечают, что новые ограничения стали частью более широкой кампании Кремля, направленной на сокрытие последствий успешных украинских атак.

«Это постановление фактически является косвенным признанием того, что Кремль ожидает дальнейших атак по Москве, которые не только будут продолжаться, но и приводить к попаданиям и повреждению инфраструктуры, что власть стремится скрыть», — отметили в ISW.

Аналитики также обратили внимание, что последние удары Украины по западным регионам России продемонстрировали слабость системы ПВО и неспособность агрессора гарантировать безопасность своего тыла от атак беспилотников и ракет. Именно поэтому, считают эксперты, Кремль усиливает контроль над информационным пространством.

Напомним, в ночь на 4 мая, менее чем за неделю до военного парада, Москву атаковал беспилотник. Российские источники и очевидцы сообщили о громком взрыве в районе улицы Мосфильмовской, расположенной примерно в 6 км от Кремля. Впоследствии мэр Сергей Собянин заявил о попадании БпЛА в здание.

Из-за страха Кремля перед возможными инцидентами во время парада 9 мая, в Москве ограничивали мобильный Интернет и SMS-связь для «обеспечения безопасности». Военный эксперт Игорь Романенко отмечал, что Кремль придает событию маниакальное значение и стягивает дополнительные системы ПВО в Москву и Санкт-Петербург из других регионов. По мнению генерал-лейтенанта в отставке, Украине стоит воспользоваться этим ослаблением защиты на других стратегических объектах РФ для усиления давления.

