Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль заменяет губернаторов пограничных с Украиной областей. Москва пытается обвинить региональных чиновников в провалах в области безопасности границ. Диктатор России Владимир Путин в панике заменяет губернаторов генералами.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Путин 13 мая подписал два указа о том, что губернаторы Белгородской области Вячеслав Гладков и Брянской Александр Богомаз подали в отставку со своих должностей «по собственной просьбе».

Путин сменяет губернаторов

«Фюрер» назначил заместителя губернатора Иркутской области генерал-майора Александра Шуваева и.о. губернатора Белгородской области Экс-заместитель губернатора Челябинской области и глава оккупационного правительства так называемой «ЛНР» Егора Ковальчука и.о. губернатора Брянщины.

Аналитики ISW отмечают, что в начале апреля 2026 они узнали, что Кремль рассматривает возможность замены Гладкова на Шуваева. Российский оппозиционный источник «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к Администрации диктатора, сообщил, что российский политический блок хотел, чтобы у нового губернатора Белгородской области был больше опыта в гражданском управлении. Впрочем, наконец остановился на Шуваеве.

Замена Гладкова и Богомаза произошла после серии громких увольнений и арестов других чиновников пограничных областей. Аналитики отмечают: Кремль преследовал и обвинял экс-чиновников Курской, Белгородской и Брянской областей в собственной неспособности должным образом отреагировать на Курскую операцию 2024-го и украинские трансграничные рейды в течение 2023-2024 годов.

Москва заменила бывших губернаторов Курской области Романа Старовойта и Алексея Смирнова в мае и декабре 2024 соответственно.

Американские специалисты отмечают, что замена Гладкова и Богомаза знаменует собой смены руководства во всех трех российских областях, граничащих с Украиной, с момента начала полномасштабного 2022-го. Жители Белгородской и Брянской областей регулярно жаловались на недостаточные усилия властей по защите регионов от последствий украинских ударов и реагированию на них.

Путин ищет лояльных к себе

«Кремль также может пытаться отвлечь недовольство в приграничных районах от Путина и правящей партии „Единая Россия“ накануне выборов в Государственную Думу, которые должны пройти в сентябре этого года. Гладков также открыто критиковал отключение мобильного Интернета и Telegram в приграничном районе Белгородской области. Кремль, возможно, заменил Гладкова кем-то, кто считает более лояльным к себе», — говорится в отчете ISW.

В то же время Шуваев командовал подразделениями, совершающими военные преступления в Украине. В частности, командовал бригадой, которая в 2022-м воевала около Северодонецка и Лисичанская, а затем другой группировкой, которая захватывала Авдеевку. В частности, 1-я мотострелковая бригада под его командованием совершила немало военных преступлений, в том числе казни украинских военнопленных в Авдеевке и ее окрестностях. Сейчас Шуваев является частью новой элиты, которую Путин формирует в российском правительстве через программу Время героев.

В ISW отмечают, что Кремль прилагает согласованные усилия для назначения ветеранов войны в Украине, которые были в программе «Время героев», на местные, муниципальные, региональные и федеральные должности. Цель Москвы якобы — реинтеграция военнослужащих в общество РФ и укрепление гражданско-военных отношений и поддержка войны.

«Решение Кремля заменить Гладкова Шуваевым, вероятно, является частью его долгосрочных усилий по милитаризации российского правительства за счет лоялистов и провоенных ветеранов», — подытожили в Институте изучения войны.

Как сообщалось, в России приняли закон, разрешающий агрессию в Европе. Закон вносит поправки в федеральные законы «О гражданстве» и «Об обороне». В Госдуме подчеркнули, что он направлен на «ужесточение защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств».

Дата публикации 20:03, 13.05.26

